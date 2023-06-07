Директор новосибирской турфирмы признал вину по делу о гибели восьми альпинистов на Камчатке

Андрей Степанов обвинили по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, которые повлекли смерть). Из материалов уголовного дела следует, что директор турфирмы разместил в Интернете рекламу о восхождении на вулкан Ключевская. Для восхождения Андрей Степанов привлек двух гидов, которые не обладали полномочиями по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности.