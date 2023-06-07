Директор новосибирской турфирмы признал вину по делу о гибели восьми альпинистов на Камчатке

Директор новосибирской турфирмы ООО «Экстрим тайм» Андрей Степанов признал вину по уголовному делу о гибели альпинистов на вулкане. Следственный комитет по Камчатскому краю завершил расследование уголовного дела.
Андрей Степанов обвинили по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, которые повлекли смерть). Из материалов уголовного дела следует, что директор турфирмы разместил в Интернете рекламу о восхождении на вулкан Ключевская. Для восхождения Андрей Степанов привлек двух гидов, которые не обладали полномочиями по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности.
— Несмотря на осведомленность о невозможности оказать безопасную услугу по сопровождению 10 туристов двумя неуполномоченными лицами, в отсутствие утвержденного маршрута и разрешения природного парка на посещение природного объекта, обвиняемый принял решение об организации в период с 28 августа по 9 сентября 2022 года туристического похода на вершину вулкана Ключевская сопка, — рассказали в пресс-службе СК.
Туристическая группа начала восхождение 30 августа. Уже 3 сентября на высоте 4 тысячи метров двое туристов с гидом решили спуститься в домик вулканологов из-за плохого самочувствия. Оставшиеся туристы с другим гидом продолжили восхождение. На высоте 4,4 тысячи метров из-за невозможности продолжать подъем по ледовому склону туристы развернулись и начали спуск.
— Во время спуска группа сорвалась вниз. В результате падения 8 участников туристического маршрута и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли, — сообщили в СК.
Адрей Степанов признал вину, раскаялся в преступлении и сотрудничал со следствием. Сейчас директор турфирмы продолжает содержаться под домашним арестом.
— В ходе следствия также установлена вина погибшего инструктора, который в нарушение установленных правил допустил единую сцепку альпинистской веревкой всех участников спуска, что привело к одномоментному падению группы. Уголовное преследование в отношении мужчины прекращено в связи со смертью, — добавили в пресс-службе.
Расследование об уголовном деле над вторым гидом Иваном Алабугиным продолжается. Дело Андрея Степанова передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Во время трагедии на вулкане в Камчатском крае погибли 9 человек. Несколько дней спасатели МЧС не могли подлететь к выжившим из-за плохих метеоусловий. Всю информацию о деле можно прочесть в сюжете.