Гибель альпинистов на вулкане: следователи задержали гида, выжившего в ЧП на Камчатке — видео

На Камчатке задержали гида, который вел группу на вулкан Ключевская сопка в сентябре — люди сорвались и погибли. Мужчина был одним из трех выживших. Следователи опубликовали видео задержания гида.

— Мужчина допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть 9 человек ( ч. 3 ст. 238 УК РФ). Он помещен в изолятор временного содержания, — сообщили в СК России.