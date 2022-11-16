Гибель альпинистов на вулкане: следователи задержали гида, выжившего в ЧП на Камчатке — видео

На Камчатке задержали гида, который вел группу на вулкан Ключевская сопка в сентябре — люди сорвались и погибли. Мужчина был одним из трех выживших. Следователи опубликовали видео задержания гида.
— Мужчина допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть 9 человек (
Сейчас решается вопрос о мере пресечения — следователи будут настаивать на помещении выжившего гида в СИЗО
ЧП произошло в сентябре. Следователи установили: с 30 августа группа из 10 туристов и 2 гидов, прибывших из 7 регионов России, начала восхождение на вулкан Ключевская сопка.
— При спуске 3 сентября по скалистой части сопки на высоте около 4400 метров 8 туристов и 1 гид сорвались и упали вниз, где 5 человек получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Остававшиеся на высоте 4 человека впоследствии скончались в течение 3 суток, — рассказали в СК.
Во время следствия выяснилось, что «Экстрим Тайм» не заключила трудовые договоры с гидами, которые работали на маршруте. Следователи опросили выживших участников восхождения, провели обыск в турагентстве, а также арестовали имущество Андрея Степанова. Его арестовали до января.
Прочитать все материалы по теме гибели туристов на Ключевской сопке можно в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».