Гибель альпинистов на вулкане: директора турфирмы доставили на Камчатку спустя месяц после ареста
Следователи Камчатского края продолжают расследование
Директора турфирмы Extreme Time Андрея Степанова, чьи клиенты погибли на Ключевской сопке в начале сентября, этапировали на Камчатку. Он прибыл пару дней назад. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Камчатскому краю.
— Он ехал на поезде. Так долго из-за транспортной недоступности полуострова, — уточнили в пресс-службе СК.
Следователи Камчатского края продолжают расследование.
Андрея Степанова обвиняют по
Второй обвиняемый по делу о Камчатке — погибший гид из Новосибирска Андрей Мищенко. Он, по данным следствия, принял решение продолжать восхождение, несмотря на ухудшение погодных условий. Ему вменяют две статьи —
Все публикации о трагическом походе собрали в один сюжет «Гибель альпинистов на Камчатке».