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Гибель альпинистов на Камчатке

Гибель альпинистов на вулкане: директора турфирмы доставили на Камчатку спустя месяц после ареста

Следователи Камчатского края продолжают расследование

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Андрей Степанов свою вину не признаёт

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Директора турфирмы Extreme Time Андрея Степанова, чьи клиенты погибли на Ключевской сопке в начале сентября, этапировали на Камчатку. Он прибыл пару дней назад. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Камчатскому краю.

— Он ехал на поезде. Так долго из-за транспортной недоступности полуострова, — уточнили в пресс-службе СК.

Следователи Камчатского края продолжают расследование.

Андрея Степанова обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек». 7 сентября 2022 года Степанова арестовали на 1 месяц и 29 дней — до 2 ноября 2022 года. В судебном заседании обвиняемый заявил, что не признаёт вину и сам больше всех хочет узнать причину гибели людей. Его защитник, адвокат Виталий Кулапов, утверждал, что собранные следователями доказательства говорят лишь о событии преступления, но не о причастности к нему Степанова.

Второй обвиняемый по делу о Камчатке — погибший гид из Новосибирска Андрей Мищенко. Он, по данным следствия, принял решение продолжать восхождение, несмотря на ухудшение погодных условий. Ему вменяют две статьи — 238-ю («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 109-ю («Причинение смерти по неосторожности»).

Все публикации о трагическом походе собрали в один сюжет «Гибель альпинистов на Камчатке».

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