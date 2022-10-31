Смерть туристов на Камчатке: директора «Экстрим Тайм» оставят под стражей до января
Следователи установили, что агентство не заключило договоры с гидами
Суд продлил срок ареста руководителю новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм» Андрею Степанову. Мужчина пробудет в СИЗО Петропавловска-Камчатского до 5 января.
Как рассказали в СК по Камчатскому краю, Степанова обвиняют по
ЧП произошло в сентябре. Следователи установили: с 30 августа группа из 10 туристов и 2 гидов, прибывших из 7 регионов России, начала восхождение на вулкан Ключевская сопка.
— При спуске 3 сентября по скалистой части сопки на высоте около 4400 метров 8 туристов и 1 гид сорвались и упали вниз, где 5 человек получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Остававшиеся на высоте 4 человека впоследствии скончались в течение 3 суток, — рассказали в СК.
Во время следствия выяснилось, что «Экстрим Тайм» не заключила трудовые договоры с гидами, которые работали на маршруте. Следователи опросили выживших участников восхождения, провели обыск в турагентстве, а также арестовали имущество Андрея Степанова.
Меру пресечения Степанову избирали в Новосибирске, мы следили за процессом в онлайн-трансляции. Защита Андрея Степанова не согласилась с решением суда. Мужчина не признал вины, а СИЗО просил сменить на домашний арест или залог.
Директор турфирмы отметил, что с самого начала активно сотрудничал с правоохранительными органами. Во время происшествия он был в Горном Алтае и вызывал срочный вертолет, чтобы добраться до Новосибирска. Также защитник директора отметил, что на его попечении находятся пятилетний ребенок и бывшая жена.
В ходатайстве следователи утверждают, что директор турфирмы, находясь на свободе, может скрыться или оказать влияние на свидетелей. В свидетельских показаниях есть информация, что на одного инструктора-проводника должно быть не более 3 клиентов.
Прочитать все материалы по теме гибели туристов на Ключевской сопке можно в нашем сюжете «Гибель альпинистов на Камчатке».