Чужой среди своих: «Сибирский Лас-Вегас» и таинственные смерти — вспоминаем громкие скандалы с участием силовиков

Новосибирцы продолжают следить сразу за несколькими настоящими детективами, детали которых стали известны в 2023 году. Огромное дело о «Сибирском Лас-Вегасе», жестокая расправа над школьницей в глухом селе, таинственная смерть последнего вора в законе из Новосибирска — все эти истории объединяет один занимательный факт: в главных ролях каждой из них — сотрудники правоохранительных органов. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов рассказывает подробности самых запоминающихся скандалов, развязки которых с интересом ждут сибиряки.
Замначальника новосибирской полиции Александр Захаров
Задержание замначальника УМВД по Новосибирску Александра Захарова прогремело громче всех среди специальных операций против бывших и действующих силовиков в ушедшем году. 6 декабря стало известно, что подполковник полиции на ближайшее время будет вынужден сменить служебный кабинет на камеру следственного изолятора.
Оперативники нашли связь Захарова с так называемым делом о «Сибирском Лас-Вегасе», которое напрямую касается организации нелегальных азартных игр в Новосибирске. По версии следствия, в период с 1 января 2022 года по 18 апреля 2023 года замначальника новосибирской полиции получал взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) от «организатора игорной деятельности». В общей сложности силовик якобы получил за покровительство нелегального бизнеса около 2 миллионов рублей.
Источник НГС сообщал, что человеком, передававшим Захарову деньги, оказался заместитель директора новосибирского филиала ТГУ Сергей Салишев, которого задержали двумя неделями ранее. Сотрудники прокуратуры тогда назвали его «руководителем организованной группы», которая «использовала игорное оборудование вне игорной зоны». И Захаров, и Салишев сегодня ждут результатов расследования в СИЗО.
Александру Захарову 36 лет. Ещё несколько лет назад он работал в отделе участковых и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 «Ленинский». В этот период в «ВКонтакте» были активны два аккаунта с указанием никнеймов Сэм Ленинский и Александр Ленинский. Профили до сих пор содержат фотографии Захарова, на которых он демонстрирует оружие, похожее на табельное, а также дорогостоящий автомобиль Mercedes-Benz G-класс с «блатными» номерами.
Известно, что следующим этапом карьеры Захарова стала должность заместителя начальника отдела полиции № 6 «Октябрьский». Непосредственным руководителем Александра Захарова был его однофамилец Алексей Захаров — сегодня он занимает должность начальника УМВД по Новосибирску. Считается, что Алексей Захаров, получив должность в городском управлении, обеспечил должностью своего протеже.
Бывший главный борец с коррупцией Андрей Хомин и Ко
Другим заметным участником дела о «Сибирском Лас-Вегасе» стал бывший начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (ОЭБиПК) новосибирской полиции Андрей Хомин. Его задержали 21 сентября сразу после того, как он спустился с трапа самолёта, прилетевшего из Москвы.
Хомина также обвинили в получении взяток (ст.290 УК РФ), но официально его связь с нелегальным игорным бизнесом не афишировали. Между тем, источники НГС отмечали, что задержание бывшего высокопоставленного силовика напрямую относится к расследованию громкого дела. Примечательно, что примерно за полгода до задержания Хомин вышел на пенсию.
В одно время с Хоминым арестовали сразу троих его бывших подчиненных, которые на момент задержания продолжали нести службу в рядах новосибирской полиции. Оперативники ФСБ защелкнули наручники на запястьях заместителя начальника ОЭБиПК Дмитрия Шило, начальника Ленинского отдела по борьбе с коррупцией Дениса Фетисова и начальника ОЭБиПК Заельцовского района Максима Абрамова. Всех четверых на время расследования отправили в следственный изолятор.
Отдельно стоит упомянуть, что на фоне громких задержаний новосибирских полицейских произошли две не менее громкие отставки. В мае стало известно об увольнении начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного главка МВД Владимира Вялкова с шокирующей формулировкой »в связи с утратой доверия». В октябре полномочия сложил начальник УМВД по Новосибирску Юрий Горчаков. Первый, по словам источника НГС, проходил полиграф по делу о подпольных казино, второго на тему о «Сибирском Лас-Вегасе» допрашивали следователи.
Полицейский спрут в Усть-Тарке
Подробности кошмара 13-летней давности вскрылись в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Там силовики напали на след исчезнувшей 15-летней школьницы Натальи Матюхиной, которая пропала без вести в селе Яркуль. То, что удалось выяснить, способно повергнуть в шок неподготовленных читателей.
Наталья исчезла 2 марта 2010 года после посиделок в местном доме культуры. Её тело не могут найти до сих пор. Спустя 13 лет следователи выяснили, что по дороге домой девочку сбил автомобиль, в котором находились действующие на тот момент сотрудники Усть-Таркского отдела полиции.
Подробности трагедии сегодня — тайна следствия. Исходя из информации из открытых источников, можно предположить, что события развивались следующим образом. За рулем машины сидел водитель-полицейский Максим Кудрявцев — его обвинили в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Девочка, попав под колеса авто, получила тяжёлые травмы, но осталась жива. Кудрявцев и оперативник Евгений Бартоломей, который тоже был в салоне в момент ДТП, погрузили ее в автомобиль, но направились не в больницу. Сегодня обоих обвиняют в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
Полицейские встретились с коллегой — Александром Кунцем, который до недавнего времени занимал должность начальника отдела участковых и по делам несовершеннолетних Усть-Таркского отдела полиции. Вместе они расправились с Натальей Матюхиной, а тело скрыли. В результате всех троих обвинили в убийстве по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (п. п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Спустя 10 дней после ареста Кудрявцева, Бартоломея и Кунца силовики задержали начальника уголовного розыска Усть-Таркского отдела полиции Алексея Бороздина. Поначалу журналисты полагали, что он тоже имеет отношение к убийству школьницы. Действительность оказалась более жестокой. По версии следствия, в 2013 году Бороздин до смерти забил задержанного мужчину. Тело спрятали в лесу, а когда нашли, то эксперты не нашли на теле погибшего следов насильственной смерти, и следователи отказались возбуждать дело. Подробности трагедии вскрылись 10 лет спустя. Предполагается, что убивать мужчину Бороздину помогал коллега — Александр Кунц, на совести которого, по версии силовиков, уже две загубленные жизни.
Расследование продолжается.
Начальник СИЗО Александр Гаськов и смерть вора
Ещё одна загадочная смерть, обстоятельства которой сегодня продолжают выяснять правоохранители, — смерть криминального авторитета Евгения Антипова по прозвищу «Антип». Его ещё называют последним вором в законе из Новосибирска.
Антипов скончался в камере СИЗО-1 после того, как его этапировали в Новосибирск из Магаданской области, где он отбывал свой последний срок. Тело авторитета сотрудники изолятора обнаружили 8 июля. Изначально тематический ресурс «ПраймКрайм», который следит за событиями в «воровском мире», сообщил, что Антип скончался из-за проблем с сердцем. Позже выяснилось, что здоровье подвело арестанта не просто так: он умер от передозировки наркотиками.
Обстоятельства смерти криминального авторитета в СИЗО вскрылись после прокурорской проверки. По её результатам, отмечали источники НГС, было возбуждено уголовное дело о халатности (ст.293 УК РФ), по которому одним из фигурантов объявили начальника изолятора — Александра Гаськова.
Известно, что Антипов умер через два дня после того, как Дзержинский суд отказал ему в условно-досрочном освобождении. При этом 9-летний срок заключения, который отбывал авторитет, официально истекал в апреле 2024 года. Антип отбывал наказание за организацию нападения на члена азербайджанской банды Кенана Джалилова в СИЗО-1. В 2014 году несколько заключенных по его приказу вошли в камеру, открытую сотрудниками изолятора, и до полусмерти избили потерпевшего. В суде прозвучало, что нападение связано с «переделом сфер влияния криминальных кругов в СИЗО». Начальник изолятора Руслан Робакидзе и его заместитель Николай Набок в результате были привлечены к уголовной ответственности.
Замначальника исправительной колонии Александр Козлов
Другой громкий скандал в системе ФСИН произошёл в августе, когда сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника исправительной колонии №18 Александра Козлова. В отношении силовика было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, в период с июля 2021 года по октябрь 2022 года Козлов заставил одного из заключенных сделать ремонт в личном кабинете на свои деньги. Предполагается, что осужденный потратил на него более 200 тысяч рублей.
Другого заключенного он якобы заставлял за свой счет делать ремонт других помещений в колонии. Осужденный потратил больше 20 тысяч рублей. Предполагается, что таким образом Козлов пытался выставить себя в лучшем свете перед руководством ГУФСИН и косвенно повлиять на решение вопроса о назначении начальником колонии.
В суде, где решался вопрос об избрании меры пресечения, Александр Козлов вину не признал, отметил, что тяжело болен, и просил не лишать его свободы. Тем не менее на время расследования его отправили в СИЗО.
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