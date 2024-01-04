Чужой среди своих: «Сибирский Лас-Вегас» и таинственные смерти — вспоминаем громкие скандалы с участием силовиков

Замначальника новосибирской полиции Александр Захаров

Задержание замначальника УМВД по Новосибирску Александра Захарова прогремело громче всех среди специальных операций против бывших и действующих силовиков в ушедшем году. 6 декабря стало известно, что подполковник полиции на ближайшее время будет вынужден сменить служебный кабинет на камеру следственного изолятора.



Оперативники нашли связь Захарова с так называемым делом о «Сибирском Лас-Вегасе», которое напрямую касается организации нелегальных азартных игр в Новосибирске. По версии следствия, в период с 1 января 2022 года по 18 апреля 2023 года замначальника новосибирской полиции получал взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) от «организатора игорной деятельности». В общей сложности силовик якобы получил за покровительство нелегального бизнеса около 2 миллионов рублей.