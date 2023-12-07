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Суд арестовал замначальника новосибирской полиции Александра Захарова по делу о взятке

Ближайшие два месяца полицейский проведёт в изоляторе

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Александра Захарова обвиняют во взяточничестве

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Октябрьский районный суд отправил в следственный изолятор заместителя начальника УМВД по Новосибирску Александра Захарова, передает из зала суд корреспондент НГС Павел Тиунов.

Захарова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 Ук РФ). Его арестовали на 2 месяца до 6 февраля 2024 года.

О задержании Захарова стало известно утром 6 декабря. Сегодня в Следственном комитете уточнили, что в период с 1 января 2022 года по 18 апреля 2023 года получал взятки от «организатора игорной деятельности».

— Взятки предназначались за незаконное бездействие и общее покровительство лица, занимающегося незаконной игорной деятельностью на территории Октябрьского района, — добавили в ведомстве.

Силовика арестовали на два месяца

Силовика арестовали на два месяца

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Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщал, что Александр Захаров близко общался с заместителем директора новосибирского филиала ТГУ Сергеем Салишевым, сообщил редакции НГС источник, знакомый с ситуацией. Последний сейчас находится в СИЗО по обвинению в создании ОПГ, контролировавшей сеть нелегальных игорных клубов.

Считается, что Захаров незаконно получил 2 миллиона рублей

Считается, что Захаров незаконно получил 2 миллиона рублей

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По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, размер денежного вознаграждения, которое получил Захаров составило 2 миллиона рублей.

—Руководством регионального ГУ МВД России по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанного лица, он понесет наказание в установленном законом порядке, — добавили в полиции.

Расследование продолжается.

Накануне НГС также рассказывал, что известно про Александра Захарова.

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