Суд арестовал замначальника новосибирской полиции Александра Захарова по делу о взятке

Октябрьский районный суд отправил в следственный изолятор заместителя начальника УМВД по Новосибирску Александра Захарова, передает из зала суд корреспондент НГС Павел Тиунов.
Захарова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 Ук РФ). Его арестовали на 2 месяца до 6 февраля 2024 года.
О задержании Захарова стало известно утром 6 декабря. Сегодня в Следственном комитете уточнили, что в период с 1 января 2022 года по 18 апреля 2023 года получал взятки от «организатора игорной деятельности».
— Взятки предназначались за незаконное бездействие и общее покровительство лица, занимающегося незаконной игорной деятельностью на территории Октябрьского района, — добавили в ведомстве.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщал, что Александр Захаров близко общался с заместителем директора новосибирского филиала ТГУ Сергеем Салишевым, сообщил редакции НГС источник, знакомый с ситуацией. Последний сейчас находится в СИЗО по обвинению в создании ОПГ, контролировавшей сеть нелегальных игорных клубов.
По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, размер денежного вознаграждения, которое получил Захаров составило 2 миллиона рублей.
—Руководством регионального ГУ МВД России по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанного лица, он понесет наказание в установленном законом порядке, — добавили в полиции.
Расследование продолжается.
Накануне НГС также рассказывал, что известно про Александра Захарова.