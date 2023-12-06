В Новосибирске задержали замначальника полиции Александра Захарова

В Новосибирске задержали замначальника городского УМВД Александра Захарова, сообщил НГС источник знакомый с ситуацией.
— Его задержание может быть связано с нелегальным игорным бизнесом, — уточнил собеседник.
Редакция НГС уточняет причину задержания.
В середине ноября из СИЗО освободили бывшего начальника ОЭБиПК Центрального района Александра Умерова. Экс-полицейского обвиняют в «крышевании» нелегального игорного бизнеса в Новосибирске. По информации компетентных источников, летом он заключил сделку со следствием, после чего были задержаны несколько бывших и действующих сотрудников полиции из числа руководящего состава.