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В Новосибирске задержали замначальника полиции Александра Захарова

Его задержание связывают с игорным бизнесом

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Александр Захаров - подполковник внутренней службы

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В Новосибирске задержали замначальника городского УМВД Александра Захарова, сообщил НГС источник знакомый с ситуацией.

— Его задержание может быть связано с нелегальным игорным бизнесом, — уточнил собеседник.

Редакция НГС уточняет причину задержания.

В середине ноября из СИЗО освободили бывшего начальника ОЭБиПК Центрального района Александра Умерова. Экс-полицейского обвиняют в «крышевании» нелегального игорного бизнеса в Новосибирске. По информации компетентных источников, летом он заключил сделку со следствием, после чего были задержаны несколько бывших и действующих сотрудников полиции из числа руководящего состава.

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