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«Сэм Ленинский»: что известно о задержанном замначальника новосибирской полициии Александре Захарове

36-летний полицейский любил выставлять напоказ атрибуты красивой жизни

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В соцсетях есть неоднозначные фото задержанного

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Задержанный заместитель начальника УМВД по Новосибирску Александр Захаров близко общался с заместителем директора новосибирского филиала ТГУ Сергеем Салишевым, сообщил редакции НГС источник, знакомый с ситуацией. Последний в сейчас находится в СИЗО по обвинению в создании ОПГ, контролировавшей сеть нелегальных игорных клубов.

— Салишев даже является крёстным отцом ребёнка Захарова. По предварительной информации, Захарова обвиняют в коррупционных преступлениях: получение взяток за общее покровительство, — уточнил собеседник.

Он добавил, что ещё несколько лет назад Александр Захаров работал в отделе участковых и по делам несовершеннолетних отдела полиции №7 «Ленинский». В этот период в социальной сети «ВКонтакте» были активны два аккаунта с указанием никнеймов «Сэм Ленинский» и «Александр Ленинский». Профили содержат фотографии Александра Захарова, на которых он демонстирирует оружие, похожее на табельное, а также дорогостоящий автомобиль Mercedes-Benz G-класс с «блатными» номерами.

Карьера 36-летнего полицейского развивалась стремительно

Карьера 36-летнего полицейского развивалась стремительно

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Известно, что следующим этапом карьеры Захарова стала должность заместителя начальника отдела полиции №6 «Октябрьский». Непосредственным руководителем Александра Захарова был его однофамилец Алексей Захаров — сегодня он занимает должность начальника УМВД по Новосибирску.

— Считается, что Захаров-«большой», получив должность в городском управлении, перетащил за собой Захарова-«маленького», — пояснил источник.

Сегодня Александр Захаров является заместителем начальника УМВД по Новосибирску, Алексей Захаров — непосредственным руководителем городского управления.

Информация о задержании Александра Захарова появилась утром 6 декабря. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что преследование полицейского может быть связано с организацией нелегального игорного бизнеса.

Об аресте замдиректора ТГУ Сергее Салишеве стало известно 25 октября. По информации прокуратуры он руководил организованной преступной группой, которая использовала игорное оборудование вне игорной зоны.

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