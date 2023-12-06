«Сэм Ленинский»: что известно о задержанном замначальника новосибирской полициии Александре Захарове

Он добавил, что ещё несколько лет назад Александр Захаров работал в отделе участковых и по делам несовершеннолетних отдела полиции №7 «Ленинский». В этот период в социальной сети «ВКонтакте» были активны два аккаунта с указанием никнеймов «Сэм Ленинский» и «Александр Ленинский». Профили содержат фотографии Александра Захарова, на которых он демонстирирует оружие, похожее на табельное, а также дорогостоящий автомобиль Mercedes-Benz G-класс с «блатными» номерами.