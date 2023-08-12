Сами «расследовали» его гибель: полицейские из Усть-Тарки могут быть причастны к еще одному убийству 10-летней давности

Арестованный по делу о гибели 15-летней жительницы села Яркуль начальник отделения участковых и по делам несовершеннолетних отделения полиции «Усть-Таркский» Александр Кунц мог стать подозреваемым по еще одному делу об убийстве. Как сообщает телеграм-канал Baza, вторым фигурантом уголовного дела стал начальник уголовного розыска ОП «Усть-Таркское» Алексей Бороздин — его задержал накануне спецназ.
— Следователи подозревают, что в 2013 году двое сотрудников полиции до смерти избили мужчину, а затем сами же «расследовали» его гибель, — указано в сообщении.
По информации телеграм-канала, весной 2013 года в полицию обратилась жительница Усть-Тарского района с информацией о пропаже брата. К сибирячке якобы направился Алексей Бороздин для опроса, но результаты проверки в Следственный комитет не были переданы. В апреле в селе нашли тело родственника женщины, на место происшествия, по данным телеграм-канала Baza, выезжал Александр Кунц. Выяснилось, что специалисты не нашли следов насильственной смерти, из-за чего в СК отказали в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела.
— Прошло 10 лет — и оказалось, что мужчину всё же убили. Причем сделали это двое полицейских: те самые Бороздин и Кунц, которые занимались его делом. По версии следствия, в феврале 2013 года Кунц и Бороздин по предварительному сговору до смерти забили Поторокина, — указано в сообщении.
На сайте Центрального районного суда указано, что Александра Кунца обвинили в совершении преступлений по
Кроме них суд также арестовал еще двух бывших сотрудников полиции — Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. Арест Александра Кунца и бывших полицейских связан с делом об убийстве
Полицейских обвинили в том, что они на машине сбили школьницу и спрятали ее тело, ранее сообщили жители села Яркуль корреспонденту NGS.RU. Максима Кудрявцева обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (