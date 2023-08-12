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Сами «расследовали» его гибель: полицейские из Усть-Тарки могут быть причастны к еще одному убийству 10-летней давности

По информации телеграм-канала Baza, пропавшая школьница из Яркуля — не единственная жертва

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Трагедия якобы произошла в 2013 году

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Арестованный по делу о гибели 15-летней жительницы села Яркуль начальник отделения участковых и по делам несовершеннолетних отделения полиции «Усть-Таркский» Александр Кунц мог стать подозреваемым по еще одному делу об убийстве. Как сообщает телеграм-канал Baza, вторым фигурантом уголовного дела стал начальник уголовного розыска ОП «Усть-Таркское» Алексей Бороздин — его задержал накануне спецназ.

— Следователи подозревают, что в 2013 году двое сотрудников полиции до смерти избили мужчину, а затем сами же «расследовали» его гибель, — указано в сообщении.

По информации телеграм-канала, весной 2013 года в полицию обратилась жительница Усть-Тарского района с информацией о пропаже брата. К сибирячке якобы направился Алексей Бороздин для опроса, но результаты проверки в Следственный комитет не были переданы. В апреле в селе нашли тело родственника женщины, на место происшествия, по данным телеграм-канала Baza, выезжал Александр Кунц. Выяснилось, что специалисты не нашли следов насильственной смерти, из-за чего в СК отказали в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела.

— Прошло 10 лет — и оказалось, что мужчину всё же убили. Причем сделали это двое полицейских: те самые Бороздин и Кунц, которые занимались его делом. По версии следствия, в феврале 2013 года Кунц и Бороздин по предварительному сговору до смерти забили Поторокина, — указано в сообщении.

На сайте Центрального районного суда указано, что Александра Кунца обвинили в совершении преступлений по п. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера). Алексея Бороздина заподозрили в убийстве, совершенном группой лиц группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Кроме них суд также арестовал еще двух бывших сотрудников полиции — Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. Арест Александра Кунца и бывших полицейских связан с делом об убийстве 15-летней Натальи Матюхиной 13 лет назад, сообщил источник НГС в правоохранительных органах.

Полицейских обвинили в том, что они на машине сбили школьницу и спрятали ее тело, ранее сообщили жители села Яркуль корреспонденту NGS.RU. Максима Кудрявцева обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Кудрявцеву и Бартоломею также предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (пп. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). И уже всех троих следователи обвиняют в убийстве по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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