Сами «расследовали» его гибель: полицейские из Усть-Тарки могут быть причастны к еще одному убийству 10-летней давности

— Следователи подозревают, что в 2013 году двое сотрудников полиции до смерти избили мужчину, а затем сами же «расследовали» его гибель, — указано в сообщении.



По информации телеграм-канала, весной 2013 года в полицию обратилась жительница Усть-Тарского района с информацией о пропаже брата. К сибирячке якобы направился Алексей Бороздин для опроса, но результаты проверки в Следственный комитет не были переданы. В апреле в селе нашли тело родственника женщины, на место происшествия, по данным телеграм-канала Baza, выезжал Александр Кунц. Выяснилось, что специалисты не нашли следов насильственной смерти, из-за чего в СК отказали в возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела.

