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«Полицейские гульванили»: что говорят жители села Яркуль о загадочном исчезновении девочки

15-летняя школьница пропала 13 лет назад

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Жители уверяют, что в селе ходило много слухов после трагедии

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Следователи возбудили дело об исчезновении девочки в селе Яркуль — оно произошло 13 лет назад. Теперь на причастность к делу об убийстве проверяют троих полицейских. НГС пообщался с местными жителями, которые говорят, что слухи о возможной вине сотрудников полиции по деревне ходят давно.

— Наташа 2 марта была с подругой в местном клубе, вечером пошла домой. Якобы в машине «Волга» сидели два полицейских и сбили девочку, — считает местный.

— В марте, когда пропала Наташа, полицейские гульванили в селе Яркуль. Говорят, что была авария, за рулем был один из полицейских. Спустя время после трагедии один из них уволился, а еще примерно через месяц — второй. Но это всё слухи, как на самом деле, никто же не знает. Наташа чуть-чуть до дома не смогла дойти. Искали ее долго своими силами, — рассказала НГС местная жительница.

В пресс-службе СУ СК по Новосибирской области сообщили, что Наталья Матюхина из поселка Усть-Тарка пропала в 2010 году. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье 105 УК РФ (убийство).

— В настоящее время на причастность к преступлению проверяются двое бывших и один действующий сотрудники одного из территориальных органов внутренних дел Новосибирской области, — сообщили в ведомстве.

Ранее в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что под подозрение попали бывшие и действующий полицейские из отделения «Усть-Таркское». Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

В местном издании «Знамя труда» писали, что Наталья Матюхина ушла из дома 2 марта 2010 года. Вчера в издании написали, что всех троих подозреваемых задержали 27 июля сотрудники в балаклавах и без опознавательных знаков.

28 июля в Искитиме пропала 12-летняя школьница. Она не вернулась домой с прогулки 27 июля.

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