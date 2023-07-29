«Полицейские гульванили»: что говорят жители села Яркуль о загадочном исчезновении девочки

— В марте, когда пропала Наташа, полицейские гульванили в селе Яркуль. Говорят, что была авария, за рулем был один из полицейских. Спустя время после трагедии один из них уволился, а еще примерно через месяц — второй. Но это всё слухи, как на самом деле, никто же не знает. Наташа чуть-чуть до дома не смогла дойти. Искали ее долго своими силами, — рассказала НГС местная жительница.