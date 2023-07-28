Новосибирских полицейских проверяют из-за исчезновения школьницы: она пропала 13 лет назад

СК и служба собственной безопасности главка полиции проверяет двух бывших и одного действующего сотрудников МВД на причастность к исчезновению 15-летней школьницы 13 лет назад. Это следует из официального комментария пресс-службы ГУ МВД НСО.
— Сотрудники собственной безопасности во взаимодействии с УУР областного полицейского Главка и СУ СК России по Новосибирской области проверяют двух бывших и действующего сотрудника одного из территориальных органов внутренних дел Новосибирской области, возможно причастных к безвестному исчезновению несовершеннолетней местной жительницы, — говорится в заявлении главка полиции.
В МВД уточнили, что под подозрение попали бывшие и действующий полицейские из отделения «Усть-Таркское». За дополнительными комментариями редакции посоветовали обратиться в следственный комитет.
Местное издание «Знамя труда» сегодня сообщило о том, что все три подозреваемых были задержаны 27 июля сотрудниками в балаклавах и без опознавательных знаков.
В следственном комитете Новосибирской области отказали НГС в комментариях.
Ранее мы рассказали историю слесаря Вячеслава Пасечко. Заключенный годами доказывает, что его подставили опера. Полицейских посадили, но его не отпускают.