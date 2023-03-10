«Я в плену». Заключенный годами доказывает, что его подставили опера. Полицейских посадили, но его не отпускают

— Никто не отменял кумовство. Я уверен, что администрации всех учреждений, где я был, знают, что я здесь незаконно и что я борюсь. Я не менял свою позицию в течение пяти лет: и до того, как сотрудников задержали, и после. Так жить я не могу. Мне мерзко, меня унизили, отобрали всё. Я в плену — по-другому это не называю. Сергеев… Я думаю, его просто нет в живых уже, потому что он привел бы цепочку. Думаю, они все действовали от распоряжения — не потому что был какой-то начальник Сергеев и он банду организовал. Чтобы расследовать преступления, нужно время и средства. А это надо работать. А кто будет работать, если у них там в отделе три человека? Кого они поймают, что сделают? Им было проще держать 10–15 наркоманов, которые бы подставляли всех. И далеко ходить не надо.

