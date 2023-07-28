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СрочноПод Новосибирском утонул 13-летний мальчик
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«Не вернулась домой с прогулки»: 12-летняя девочка пропала в Искитиме — она может быть в Новосибирске

Место нахождения Марии Мосиной неизвестно с 27 июля

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Для поисков девочки нужны добровольцы

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В Искитиме Новосибирской области пропала 12-летняя школьница. Мария Мосина не вернулась домой с прогулки 27 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Основные приметы пропавшей — 12 лет. Рост 165 сантиметров. Плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

Школьница была одета в бежевую футболку, темно-зеленые джинсы. На ногах у девочки были черные кеды с белой шнуровкой.

Девочка пропала 27 июля

Девочка пропала 27 июля

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Волонтеры сообщают, что пропавшая может находиться в Новосибирске. Кому что-либо известно о пропавшей или ее местонахождении, просят обратиться по телефону горячей линии 8 (800) 700–54–52 или по номеру 112.

В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать происходящее. Информацию по поводу пропажи этой девочки уточняют.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске пропала 19-летняя девушка. Она нуждается в медпомощи.

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