«Не вернулась домой с прогулки»: 12-летняя девочка пропала в Искитиме — она может быть в Новосибирске

В Искитиме Новосибирской области пропала 12-летняя школьница. Мария Мосина не вернулась домой с прогулки 27 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно.
Основные приметы пропавшей — 12 лет. Рост 165 сантиметров. Плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.
Школьница была одета в бежевую футболку, темно-зеленые джинсы. На ногах у девочки были черные кеды с белой шнуровкой.
Волонтеры сообщают, что пропавшая может находиться в Новосибирске. Кому что-либо известно о пропавшей или ее местонахождении, просят обратиться по телефону горячей линии 8 (800) 700–54–52 или по номеру 112.
В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать происходящее. Информацию по поводу пропажи этой девочки уточняют.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске пропала 19-летняя девушка. Она нуждается в медпомощи.