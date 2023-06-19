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Тема дня19-летнюю девушку ищут две недели
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19-летняя девушка пропала в Новосибирске — ее ищут почти две недели

Сибирячка нуждается в медицинской помощи

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Девушка нуждается в медицинской помощи

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В Новосибирске ищут пропавшую Анну Буркову. Девушке 19 лет, она ушла из дома почти две недели назад. С тех пор ее место нахождения неизвестно.

Сообщение о пропаже Анны поступило в поисковый отряд «ЛизаАлерт».

— Ушла из дома 7 июня, до настоящего времени местоположение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в Сети, — рассказала НГС руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.

Также волонтеры обзванивают медицинские учреждения.

Приметы Анны: рост 154 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы, каре-зеленые глаза. Девушка была одета в белый топ, черные джинсовые шорты, черные босоножки. Особая примета — шрам на левой брови.

Тех, кто знает, где находится Анна, просят сообщить об этом по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

В начале июня в Искитимском районе после ссоры с мамой пропала 15-летняя школьница. Девочку удалось найти по горячим следам.

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