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Тема дняЗавершились поиски 15-летней девушки
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«Подружка ее укрывала»: под Новосибирском завершились поиски пропавшей 15-летней девушки

Уходу из дома предшествовала воспитательная беседа подростка с матерью

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Девушка убежала из дома уже во второй раз

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Поиски 15-летней девушки в Искитимском районе завершились успехом — ее нашли в селе Лебедевка в обед 12 июня. Об этом НГС сообщила мама подростка.

— Мы нашли ее по горячим следам: мне позвонили и сказали, что видели мою дочь в центре Лебедевки у супермаркета «Продсиб». Это стало отправной точкой: мы ездили по улицам и натолкнулись на нее. Она была со своей подругой Вероникой, — рассказала НГС мать девушки.

По словам женщины, ровесница дочери Вероника накануне соврала ей о том, что не знает, куда ушла ее подруга.

— Делала вид, что тоже ее ищет, обманывала меня, а ее укрывала. Состояние моей дочери нормальное, она здорова и хорошо выглядит. Произошедшее мы с ней еще обсуждали, я еще не в том состоянии. Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу о помощи и распространял информацию, — добавила мама подростка.

Напомним, девушка убежала из дома после воспитательной беседы с матерью. Так она поступила уже не в первый раз.

Вчера в Новосибирской области завершили поиски 22-летнего военнослужащего Михаила Фоменко. Мужчина пропал 2 июня в Новосибирске.

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