«Подружка ее укрывала»: под Новосибирском завершились поиски пропавшей 15-летней девушки

— Мы нашли ее по горячим следам: мне позвонили и сказали, что видели мою дочь в центре Лебедевки у супермаркета «Продсиб». Это стало отправной точкой: мы ездили по улицам и натолкнулись на нее. Она была со своей подругой Вероникой, — рассказала НГС мать девушки.

