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Тема дняПодросток убежала из дома после ссоры с мамой
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15-летняя девушка в сиреневой толстовке пропала под Новосибирском после ссоры с мамой

Анастасию Бабикову ищут с 11 июня в Искитимском районе Новосибирской области

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Раньше девушка пыталась уйти из дома, но передумала

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15-летняя жительница села Улыбино Анастасия Бабикова пропала 11 июня, ее разыскивают родные. Исчезновению девушки предшествовал воспитательный разговор.

— У нас была беседа на повышенных тонах, в воспитательных целях. Сразу после нее Анастасия выбежала из дома, телефон свой сотовый оставила, — рассказала НГС мать подростка Нина Бабикова.

По словам женщины, Анастасия уже не первый раз таким образом заканчивает разговор мамой.

— Один раз она уже пыталась уйти из дома, ее хватило метров на 500. Добралась до остановки автобуса, подумала и вернулась, — добавила Бабикова. — Сейчас я еду в полицию подавать заявление о пропаже. Ближайшие деревни я уже объездила в поисках.

Приметы Анастасии: рост — 163 сантиметра, карие глаза, черные крашеные волосы. Она была одета в сиреневую толстовку, на ногах были синие кроссовки. Родные подростка просят сообщить о ее местонахождении по телефону 8 953 780–31–49.

Вчера в Новосибирской области завершили поиски 22-летнего военнослужащего Михаила Фоменко. Мужчина пропал 2 июня в Новосибирске.

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