15-летняя девушка в сиреневой толстовке пропала под Новосибирском после ссоры с мамой

15-летняя жительница села Улыбино Анастасия Бабикова пропала
— У нас была беседа на повышенных тонах, в воспитательных целях. Сразу после нее Анастасия выбежала из дома, телефон свой сотовый оставила, — рассказала НГС мать подростка Нина Бабикова.
По словам женщины, Анастасия уже не первый раз таким образом заканчивает разговор мамой.
— Один раз она уже пыталась уйти из дома, ее хватило метров на 500. Добралась до остановки автобуса, подумала и вернулась, — добавила Бабикова. — Сейчас я еду в полицию подавать заявление о пропаже. Ближайшие деревни я уже объездила в поисках.
Приметы Анастасии: рост — 163 сантиметра, карие глаза, черные крашеные волосы. Она была одета в сиреневую толстовку, на ногах были синие кроссовки. Родные подростка просят сообщить о ее местонахождении по телефону
Вчера в Новосибирской области завершили поиски