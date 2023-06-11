Пропавший контрактник найден мертвым под Новосибирском — его обнаружили в реке

В Новосибирской области обнаружили тело
О том, что поиски молодого человека закончились трагедией, НГС сообщила мать военнослужащего. Сибирячка подтвердила данные о гибели мужчины и бросила трубку. Данные о происшествии также опубликовали в группе поискового отряда «Маяк» в Новосибирске во «ВКонтакте».
Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, по факту происшествия специалисты проводят проверку. Контрактника нашли в акватории реки Оби.
— Следственным отделом по городу Обь проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в акватории реки Оби, — сообщили в ведомстве.
Молодой человек в увольнении отправился к другу в гости и не вернулся в расположение части. Военный дошел до знакомого, но его след теряется на обратном пути в сторону части.
11 июня в Новосибирске пропал