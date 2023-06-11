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Пропавший контрактник найден мертвым под Новосибирском — его обнаружили в реке

По факту происшествия следователи начали проверку

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Тело обнаружили в Оби

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В Новосибирской области обнаружили тело 22-летнего военнослужащего по контракту Михаила Фоменко. Мужчина пропал 2 июня в Новосибирске.

О том, что поиски молодого человека закончились трагедией, НГС сообщила мать военнослужащего. Сибирячка подтвердила данные о гибели мужчины и бросила трубку. Данные о происшествии также опубликовали в группе поискового отряда «Маяк» в Новосибирске во «ВКонтакте».

Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, по факту происшествия специалисты проводят проверку. Контрактника нашли в акватории реки Оби.

— Следственным отделом по городу Обь проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в акватории реки Оби, — сообщили в ведомстве.

Молодой человек в увольнении отправился к другу в гости и не вернулся в расположение части. Военный дошел до знакомого, но его след теряется на обратном пути в сторону части.

11 июня в Новосибирске пропал 8-летний мальчик. Ребенок нуждается в медицинской помощи.

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