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Вышел с тренировки и пропал: в Новосибирске пропал 8-летний мальчик

Ребенок нуждается в медицинской помощи

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Мальчик пропал в Калининском районе Новосибирска

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В Калининском районе Новосибирска ищут 8-летнего мальчика. Как сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте», Иван Жежер пропал 11 июня после того, как вышел с тренировки.

Руководитель пресс-службы отряда Ольга Бобкова уточнила НГС, что мальчик нуждается в медицинской помощи.

— Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в Сети. Группа прозвона осуществляет обзвон медицинских учреждений, — сообщила специалист. — Идет выполнение автономных задач, патруль территории.

Заявка о поиске ребенка поступила на горячую линию отряда. Рост Ивана — 150 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые, глаза сине-зеленые. Ребенок одет в красную кофту с капюшоном, зеленую футболку, темно-зеленые брюки, белые носки и коричневые сандалии, с собой у него синяя спортивная сумка.

5 июня в Новосибирской области пропала 39-летняя женщина. Инцидент произошел в деревне Середино Колыванского района.

Обновлено.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, ребенок найден живым.

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