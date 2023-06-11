Вышел с тренировки и пропал: в Новосибирске пропал 8-летний мальчик

В Калининском районе Новосибирска ищут
Руководитель пресс-службы отряда Ольга Бобкова уточнила НГС, что мальчик нуждается в медицинской помощи.
— Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в Сети. Группа прозвона осуществляет обзвон медицинских учреждений, — сообщила специалист. — Идет выполнение автономных задач, патруль территории.
Заявка о поиске ребенка поступила на горячую линию отряда. Рост Ивана —
5 июня в Новосибирской области пропала 39-летняя женщина. Инцидент произошел в деревне Середино Колыванского района.