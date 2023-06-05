Под Новосибирском ищут 39-летнюю женщину — волонтеры объявили срочный сбор

В Новосибирской области ищут 39-летнюю Людмилу Лосеву. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», женщина пропала в деревне Середино Колыванского района.
Сибирячка ушла в неизвестном направлении 5 июня. Из-за поиска женщины волонтеры поискового отряда объявили срочный сбор.
— Поступила заявка сегодня, на горячую линию отряда. Пропала женщина, объявлен сбор на поиск, будет организован штаб, — сообщила НГС руководитель поискового отряда Ольга Бобкова.
Рост Людмилы Лосевой — 158 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза голубые. В день пропажи женщина была одета в бежевый топ, черные шорты и сланцы.
В конце мая стало известно, что в Новосибирске ищут 22-летнего мужчину. Заявка о поиске молодого человека поступила на горячую линию отряда.