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Под Новосибирском ищут 39-летнюю женщину — волонтеры объявили срочный сбор

Людмила Лосева пропала в деревне в Колыванском районе

Сибирячка ушла в неизвестном направлении 5 июня

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В Новосибирской области ищут 39-летнюю Людмилу Лосеву. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», женщина пропала в деревне Середино Колыванского района.

Сибирячка ушла в неизвестном направлении 5 июня. Из-за поиска женщины волонтеры поискового отряда объявили срочный сбор.

— Поступила заявка сегодня, на горячую линию отряда. Пропала женщина, объявлен сбор на поиск, будет организован штаб, — сообщила НГС руководитель поискового отряда Ольга Бобкова.

Рост Людмилы Лосевой — 158 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза голубые. В день пропажи женщина была одета в бежевый топ, черные шорты и сланцы.


В конце мая стало известно, что в Новосибирске ищут 22-летнего мужчину. Заявка о поиске молодого человека поступила на горячую линию отряда.

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Поиск человекаЛизаАлертКолыванский район
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