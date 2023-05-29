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Тема дняВ Новосибирске ищут пропавшего 22-летнего парня
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В Новосибирске ищут пропавшего 22-летнего парня из Красноярска

Местонахождение Виталия Резакова неизвестно с 27 мая

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Молодой человек проживает в Красноярске

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В Новосибирске двое суток ищут 22-летнего Виталия Резакова. Как сообщила НГС руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте», местонахождение мужчины неизвестно с 27 мая.

По информации специалиста, заявка о поиске молодого человека поступила на горячую линию отряда.

— Крайний раз выходил на связь с родными 27 мая этого года. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в Сети, — сообщила специалист. — Ранее не пропадал.

Рост Виталия Резакова составляет 162 сантиметра, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза карие. Молодой человек одет в черную куртку, бордовые штаны, черные кроссовки с красными полосками и черную кепку. Сибиряк выходил на связь с родными в Новосибирске. Молодой человек проживает в Красноярске.

В конце мая под Новосибирском организованы работы по поиску без вести пропавшего подростка. Позже его тело нашли в реке Туле в районе села Ярково.

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