В Новосибирске ищут пропавшего 22-летнего парня из Красноярска

В Новосибирске двое суток ищут 22-летнего Виталия Резакова. Как сообщила НГС руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте», местонахождение мужчины неизвестно с 27 мая.
По информации специалиста, заявка о поиске молодого человека поступила на горячую линию отряда.
— Крайний раз выходил на связь с родными 27 мая этого года. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в Сети, — сообщила специалист. — Ранее не пропадал.
Рост Виталия Резакова составляет 162 сантиметра, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза карие. Молодой человек одет в черную куртку, бордовые штаны, черные кроссовки с красными полосками и черную кепку. Сибиряк выходил на связь с родными в Новосибирске. Молодой человек проживает в Красноярске.