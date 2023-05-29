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В МЧС отчитались о поисках подростка, отдыхавшего на берегу Тулы: он погиб

Трагедия произошла у села Ярково

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Тело из реки достали сотрудники МЧС

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В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, чем закончились поиски подростка, пропавшего в начале прошлой недели в районе села Ярково. Его тело нашли в реке Туле.

О том, что в Новосибирском районе обнаружили тело утонувшего подростка, на оперативном совещании у губернатора НСО 29 мая рассказал глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС ведомства:

— 22 мая по заявке полиции были организованы работы по поиску без вести пропавшего подростка 2005 года рождения. Тело было найдено, извлечено из воды в районе села Ярково.

О том, что подросток пропал, стало известно на прошлой неделе. Он отдыхал на берегу Тулы с друзьями, а потом исчез. Его вещи остались на берегу.

Днем 26 мая на пляже в Искитиме нашли труп мужчины. Предположительно, он утонул. Материалы направили в Следственный комитет.

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