Труп мужчины нашли на пляже в Искитиме

Днем 26 мая на пляже в Искитиме местные жители обнаружили труп мужчины. Предположительно, он утонул.
— Тело мужчины было обнаружено вчера в Искитимском районе. Сотрудники полиции выезжали на место. Собранные материалы направлены в Следственный комитет, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В начале недели 70-летний мужчина погиб во время рыбалки в Новосибирске. Пенсионер рыбачил на берегу водоема и удочкой задел провода линии электропередачи, в результате чего получил удар током.