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Труп мужчины нашли на пляже в Искитиме

Предположительно, он утонул

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В причинах смерти погибшего будут разбираться следователи

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Днем 26 мая на пляже в Искитиме местные жители обнаружили труп мужчины. Предположительно, он утонул.

— Тело мужчины было обнаружено вчера в Искитимском районе. Сотрудники полиции выезжали на место. Собранные материалы направлены в Следственный комитет, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В начале недели 70-летний мужчина погиб во время рыбалки в Новосибирске. Пенсионер рыбачил на берегу водоема и удочкой задел провода линии электропередачи, в результате чего получил удар током.

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