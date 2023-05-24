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Закинул удочку и получил разряд током: мужчина умер на рыбалке в Новосибирске

Следователи начали проверку после смертельного инцидента

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Место, где погиб мужчина

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70-летний мужчина погиб во время рыбалки в Новосибирске. Следователи начали проверку.

Днем 23 мая возле водоема в Дзержинском районе местные жители обнаружили тело 70-летнего мужчины.

— По версии следствия, мужчина рыбачил на берегу водоема и удочкой задел провода линии электропередачи, в результате чего получил поражение электрическим током, — рассказали следователи.

От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы. Сейчас они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Осенью двое мужчин погибли на рыбалке на озере Чаны в Новосибирской области. Они решили переночевать в машине и, вероятно, отравились угарным газом.

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