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Решили переночевать в машинах: два рыбака погибли на озере Чаны

Следователи начали проверку инцидента

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Следователи назначили необходимые экспертизы

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Тела двух рыбаков были обнаружены сегодня, 28 ноября, днем в машине на озере Чаны в Чановском районе Новосибирской области. Следователи начали доследственную проверку.

— По предварительным данным, погибшие — 62-летний мужчина и его 59-летний знакомый, которые 25 ноября приехали в компании знакомых на рыбалку на озеро Чаны из Алтайского края и решили переночевать в машинах. Утром мужчины были обнаружены в автомобиле без признаков жизни, предварительная причина смерти отравление угарным газом, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи назначили необходимые экспертизы.

Ранее НГС рассказывал, что в поселке Колывань Новосибирской области пять человек, находясь дома, отравились угарным газом.

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Доследственная проверкаОтравление угарным газомСледователиОзеро Чаны
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