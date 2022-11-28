Решили переночевать в машинах: два рыбака погибли на озере Чаны

Тела двух рыбаков были обнаружены сегодня, 28 ноября, днем в машине на озере Чаны в Чановском районе Новосибирской области. Следователи начали доследственную проверку.
— По предварительным данным, погибшие — 62-летний мужчина и его 59-летний знакомый, которые 25 ноября приехали в компании знакомых на рыбалку на озеро Чаны из Алтайского края и решили переночевать в машинах. Утром мужчины были обнаружены в автомобиле без признаков жизни, предварительная причина смерти отравление угарным газом, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Следователи назначили необходимые экспертизы.
Ранее НГС рассказывал, что в поселке Колывань Новосибирской области пять человек, находясь дома, отравились угарным газом.