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В Новосибирске больше недели ищут пропавшего контрактника — мужчина пошёл к другу и не вернулся

Михаил Фоменко не вернулся в расположение воинской части 2 июня

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Мать Михаила сказала, что конфликтов с сослуживцами у него не было

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В Новосибирске со 2 июня разыскивают 22-летнего военнослужащего по контракту Михаила Фоменко. Он в увольнении отправился к другу в гости и не вернулся в расположение части. Сообщение о розыске опубликовано 10 июня в телеграмм-канале «Экстренный НСК».

— Его путь отследили по камерам наблюдения. Последний раз парня видели на улице Сакко и Ванцетти, после он шёл по Коммунальному мосту, а дальше ниточка обрывается. В тот вечер Фоменко должен был вернуться в расположение, — говорится в сообщении «Экстренный НСК».

Мать Михаила сказала НГС, что заявление в полицию подано еще неделю назад, но вестей о пропавшем так и не было. Единственное, что пока достоверно удалось подтвердить, — военный дошёл до своего друга. Его след теряется на обратном пути в сторону части.

Всех, кому что-либо известно о местанахождении Михаиле Фоменко, просят позвонить по телефону: 8–923–125–01–67.

Несколько дней назад поиски пропавшего бритого второклассника в Новосибирске завершились успешно.

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