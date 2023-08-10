«Спецназ взял штурмом»: по делу об убийстве школьницы в селе Яркуль задержали начальника угрозыска местной полиции

Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил, что Бороздина задержали по делу об исчезновении девочки. Не исключено, что он не последний полицейский по громкой истории, так как о случившемся 13 лет назад знал якобы практически весь отдел полиции, но все прикрывали своих коллег Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. Расследование ведет отдел по расследованию преступлений прошлых лет СУ СК по региону.