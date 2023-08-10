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Убийство в селе ЯркульЭксклюзив

«Спецназ взял штурмом»: по делу об убийстве школьницы в селе Яркуль задержали начальника угрозыска местной полиции

До этого арестовали еще троих полицейских: двух бывших и одного действующего

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Задержание может быть связано с убийством школьницы 13 лет назад

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В селе Усть-Тарка Новосибирской области спецназ задержал начальника уголовного розыска местного отдела полиции. Задержание связано с делом об убийстве 15-летней Натальи Матюхиной 13 лет назад. Об этом НГС сообщил местный житель.

— Ночью в селе Усть-Тарка НСО спецназ штурмом арестовал начальника уголовного розыска майора полиции Алексея Бороздина, — рассказал читатель НГС.

Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил, что Бороздина задержали по делу об исчезновении девочки. Не исключено, что он не последний полицейский по громкой истории, так как о случившемся 13 лет назад знал якобы практически весь отдел полиции, но все прикрывали своих коллег Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. Расследование ведет отдел по расследованию преступлений прошлых лет СУ СК по региону.

В пресс-службе СК по Новосибирской области подтвердили НГС, что сейчас проводятся следственные действия.

— Проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела, — объяснили в Следственном комитете.

1 августа Центральный суд арестовал фигурантов дела о школьнице, бесследно пропавшей в селе Яркуль 13 лет назад. В следственный изолятор до 18 сентября отправились бывшие сотрудники Усть-Таркского отдела полиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, а также действующий начальник участковых того же отдела Александр Кунц.

Полицейских обвинили в том, что они на машине сбили школьницу и спрятали ее тело, ранее сообщили жители села Яркуль корреспонденту НГС. По сообщению Центрального суда становится понятно, что могло произойти в день, когда пропала школьница.

Максима Кудрявцева обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Также Кудрявцеву и Евгению Бартоломею предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). И уже всех троих — Кудрявцева, Бартоломея и Александра Кунца — следователи обвиняют в убийстве по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (п. п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

НГС побывал в селе, где пропала девочка, пообщались с родными Наташи, ее учительницей, женщинами, чьих мужей провели через жесткие допросы, проверяя на причастность к пропаже, и тех, кто знал горячих нравом милиционеров.

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