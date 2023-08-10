«Спецназ взял штурмом»: по делу об убийстве школьницы в селе Яркуль задержали начальника угрозыска местной полиции

В селе Усть-Тарка Новосибирской области спецназ задержал начальника уголовного розыска местного отдела полиции. Задержание связано с делом об убийстве
— Ночью в селе Усть-Тарка НСО спецназ штурмом арестовал начальника уголовного розыска майора полиции Алексея Бороздина, — рассказал читатель НГС.
Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил, что Бороздина задержали по делу об исчезновении девочки. Не исключено, что он не последний полицейский по громкой истории, так как о случившемся
В пресс-службе СК по Новосибирской области подтвердили НГС, что сейчас проводятся следственные действия.
— Проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела, — объяснили в Следственном комитете.
1 августа Центральный суд арестовал фигурантов дела о школьнице, бесследно пропавшей в селе Яркуль
Полицейских обвинили в том, что они на машине сбили школьницу и спрятали ее тело, ранее сообщили жители села Яркуль корреспонденту НГС. По сообщению Центрального суда становится понятно, что могло произойти в день, когда пропала школьница.
Максима Кудрявцева обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Также Кудрявцеву и Евгению Бартоломею предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). И уже всех троих — Кудрявцева, Бартоломея и Александра Кунца — следователи обвиняют в убийстве по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (п. п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
НГС побывал в селе, где пропала девочка, пообщались с родными Наташи, ее учительницей, женщинами, чьих мужей провели через жесткие допросы, проверяя на причастность к пропаже, и тех, кто знал горячих нравом милиционеров.