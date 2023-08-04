«Если сбили, зачем прятать было»: репортаж из села, где исчезла школьница — как искали и через 13 лет нашли подозреваемых

Жители Яркуля утверждают, что люди в селе пропадали и до Наташи Матюхиной. Среди них — трое взрослых мужчин. К одному из этих случаев, по слухам, могли быть причастны те же милиционеры.

Сельчане вспоминают, что одного из пропавших участковые повезли в Татарск в отделение милиции и бросили по дороге. Предположительно, его останки нашли совсем недавно на дачах Усть-Тарки — официального подтверждения этому, впрочем, нет. И если дело о пропаже школьницы в селе, где живет всего 400 человек, лежало в архивах 13 лет, то что говорить о местных мужиках: выпил, пропал — да и бог с ним.