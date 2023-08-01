Суд арестовал экс-полицейских по делу об убийстве 15-летней школьницы в Новосибирской области

1 августа Центральный суд Новосибирска отправил в следственный изолятор бывших полицейских Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея на полтора месяца. Оба проходят подозреваемыми по делу об убийстве 15-летней школьницы Натальи Матюхиной 13 лет назад.
— Удовлетворено ходатайство следователя о заключении под стражу Кудрявцева и Бартоломея на срок до 18 сентября 2023 года, — сообщили в Центральном суде.
О задержании бывших силовиков стало известно 27 июля. Редакция местной газеты «Знамя Труда» сообщила, что в 2010 году экс-сотрудники МВД проходили по делу о безвестном исчезновении 15-летней жительницы села Яркуль Натальи Матюхиной. Весной 2023 года сотрудники Следственного комитета возобновили расследование дела, возбужденного 13 лет назад по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ).
Жители села Яркуль сообщили корреспонденту НГС, что в день пропажи школьница была с подругой в местном клубе. Есть версия, что силовики, находясь в автомобиле «Волга», сбили девочку.
28 июля в пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что на причастность к пропаже девушки-подростка проверяют «двух бывших и одного действующего сотрудника органов внутренних дел».
Полицейские и волонтеры сейчас продолжают искать пропавшую в Искитиме 12-летнюю школьницу. 27 июля она ушла из дома и до сих пор не вернулась.