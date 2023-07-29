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СрочноВозобновили дело о пропаже девочки 13 лет назад
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Проверяют полицейских: следователи возобновили дело об исчезновении 13 лет назад девочки в Новосибирской области

В ведомстве возбудили дело по статье 105 УК РФ (убийство)

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Наталья Матюхина ушла из дома в марте 2010 года, об этом сообщает «Знамя труда»

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Новосибирские следователи возобновили дело о пропаже 13 лет назад 15-летней Натальи Матюхиной. Сейчас проверяют двух бывших и одного действующего сотрудников МВД.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области, девочка из поселка Усть-Тарка пропала в 2010 году. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье 105 УК РФ (убийство).

— В настоящее время на причастность к преступлению проверяются двое бывших и один действующий сотрудники одного из территориальных органов внутренних дел Новосибирской области, — сообщили в ведомстве.

Ранее в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что под подозрение попали бывшие и действующий полицейские из отделения «Усть-Таркское». Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

В местном издании «Знамя труда» ранее сообщали, что Наталья Матюхина ушла из дома 2 марта 2010 года. Вчера в издании написали, что всех троих подозреваемых задержали 27 июля сотрудники в балаклавах и без опознавательных знаков.

28 июля в Искитиме пропала 12-летняя школьница. Она не вернулась домой с прогулки 27 июля.

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