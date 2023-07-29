Проверяют полицейских: следователи возобновили дело об исчезновении 13 лет назад девочки в Новосибирской области

Новосибирские следователи возобновили дело о пропаже 13 лет назад 15-летней Натальи Матюхиной. Сейчас проверяют двух бывших и одного действующего сотрудников МВД.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области, девочка из поселка Усть-Тарка пропала в 2010 году. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье 105 УК РФ (убийство).
— В настоящее время на причастность к преступлению проверяются двое бывших и один действующий сотрудники одного из территориальных органов внутренних дел Новосибирской области, — сообщили в ведомстве.
Ранее в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что под подозрение попали бывшие и действующий полицейские из отделения «Усть-Таркское». Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
В местном издании «Знамя труда» ранее сообщали, что Наталья Матюхина ушла из дома 2 марта 2010 года. Вчера в издании написали, что всех троих подозреваемых задержали 27 июля сотрудники в балаклавах и без опознавательных знаков.
28 июля в Искитиме пропала 12-летняя школьница. Она не вернулась домой с прогулки 27 июля.