Проверяют полицейских: следователи возобновили дело об исчезновении 13 лет назад девочки в Новосибирской области

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области, девочка из поселка Усть-Тарка пропала в 2010 году. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье 105 УК РФ (убийство).

— В настоящее время на причастность к преступлению проверяются двое бывших и один действующий сотрудники одного из территориальных органов внутренних дел Новосибирской области, — сообщили в ведомстве.