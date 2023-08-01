Полицейский спрут: подробности убийства школьницы в Яркуле — девочку похитили и расправились с ней

Центральный суд Новосибирска уточнил, в чем именно обвиняют двух бывших и одного действующего сотрудника отдела полиции «Усть-Таркский». В деле об убийстве 15-летней школьницы три статьи Уголовного кодекса, говорится в сообщении суда.
1 августа Центральный суд арестовал фигурантов громкого дела о школьнице, бесследно пропавшей в селе Яркуль 13 лет назад. В следственный изолятор до 18 сентября отправились бывшие сотрудники Усть-Таркского отдела полиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, а также действующий начальник участковых того же отдела Александр Кунц.
Полицейских обвинили в том, что они на машине сбили школьницу и спрятали её тело, ранее сообщили жители села Яркуль корреспонденту НГС. Сообщение Центрального суда проливает свет на то, как разворачивались события.
Максима Кудрявцева обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч.2 ст. 264 УК РФ). Также Кудрявцеву и Евгению Бартоломею предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (п.п. «а, д» ч.2 ст. 126 УК РФ). И уже всех троих — Кудрявцева, Бартоломея и Александра Кунца следователи обвиняют в убийстве по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (п.п. «ж, к» ч. 2 ст.105 УК РФ).
Расследование продолжается.
Всех троих задержали 27 июля, сообщила редакция газеты «Знамя Труда». По словам журналистов, в 2010 году силовики уже проходили по делу об убийстве 15-летней школьницы. Весной 2023 года сотрудники Следственного комитета возобновили расследование.