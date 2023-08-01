В Новосибирске начальника участковых и ПДН арестовали по обвинению в убийстве школьницы

Центральный суд арестовал начальника отделения участковых и по делам несовершеннолетних отделения полиции «Усть-Таркский» Александра Кунца. Он проходит по делу о безвестном исчезновении 15-летней жительницы села Яркуль Натальи Матюхиной.
— Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Кунца под стражу на срок до 18 сентября, сообщили в Центральном суде.
Ранее суд на тот же срок отправил в следственный изолятор двух бывших сотрудников полиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея.
Всех троих задержали 27 июля, сообщила редакция газеты «Знамя Труда». По словам журналистов, в 2010 году силовики проходили по делу об убийстве (ст.105 УК РФ) 15-летней школьницы. Весной 2023 года сотрудники Следственного комитета возобновили расследование.
Жители села Яркуль сообщили корреспонденту НГС, что в день пропажи школьница была с подругой в местном клубе. Есть версия, что силовики, находясь в автомобиле «Волга», сбили девочку, а потом спрятали её тело.
28 июля в пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что на причастность к пропаже девушки-подростка проверяют «двух бывших и одного действующего сотрудника органов внутренних дел».