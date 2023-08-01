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Убийство в селе Яркуль

В Новосибирске начальника участковых и ПДН арестовали по обвинению в убийстве школьницы

Полицейский проходит по делу о исчезновении девушки 13 лет назад

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Два бывших и один действующий полицейский проходят по делу об убийстве школьницы

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Центральный суд арестовал начальника отделения участковых и по делам несовершеннолетних отделения полиции «Усть-Таркский» Александра Кунца. Он проходит по делу о безвестном исчезновении 15-летней жительницы села Яркуль Натальи Матюхиной.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Кунца под стражу на срок до 18 сентября, сообщили в Центральном суде.

Ранее суд на тот же срок отправил в следственный изолятор двух бывших сотрудников полиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея.

Всех троих задержали 27 июля, сообщила редакция газеты «Знамя Труда». По словам журналистов, в 2010 году силовики проходили по делу об убийстве (ст.105 УК РФ) 15-летней школьницы. Весной 2023 года сотрудники Следственного комитета возобновили расследование.

Жители села Яркуль сообщили корреспонденту НГС, что в день пропажи школьница была с подругой в местном клубе. Есть версия, что силовики, находясь в автомобиле «Волга», сбили девочку, а потом спрятали её тело.

28 июля в пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что на причастность к пропаже девушки-подростка проверяют «двух бывших и одного действующего сотрудника органов внутренних дел».

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