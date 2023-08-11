Начальника угрозыска из Усть-Тарки отправили в СИЗО — его подозревают в убийстве девочки 13 лет назад

В Новосибирске отправили под стражу начальника уголовного розыска отделения полиции в селе Усть-Тарка Алексея Бороздина. Как сообщается на сайте Центрального районного суда, он проходит подозреваемым по уголовному делу об убийстве.
— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 11.08.2023 в отношении Бороздина А. В., подозреваемого в совершении преступления по пункту «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, — указано в сообщении.
Начальник уголовного розыска ОП «Усть-Таркское» Алексей Бороздин будет под стражей до 9 октября этого года.
О задержании Алексея Бороздина стало известно накануне, 10 августа. Как сообщил НГС житель села Усть-Тарка, арест начальника угрозыска местной полиции связан с делом об убийстве 15-летней Натальи Матюхиной 13 лет назад. Подросток пропала в селе Яркуль. Информацию также подтвердил источник издания в правоохранительных органах.
В начале августа Центральный районный суд также арестовал начальника отделения участковых и по делам несовершеннолетних отделения полиции «Усть-Таркский» Александра Кунца, в следственный изолятор также направили двух бывших сотрудников полиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея.
Полицейских обвинили в том, что они на машине сбили школьницу и спрятали ее тело, ранее сообщили жители села Яркуль корреспонденту НГС. Максима Кудрявцева обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Кудрявцеву и Евгению Бартоломею также предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). И уже всех троих следователи обвиняют в убийстве по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (п. п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).