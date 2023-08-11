Начальника угрозыска из Усть-Тарки отправили в СИЗО — его подозревают в убийстве девочки 13 лет назад

Полицейских обвинили в том, что они на машине сбили школьницу и спрятали ее тело, ранее сообщили жители села Яркуль корреспонденту НГС. Максима Кудрявцева обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Кудрявцеву и Евгению Бартоломею также предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). И уже всех троих следователи обвиняют в убийстве по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление (п. п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).