Скончался последний новосибирский вор в законе: что известно об Антипе и почему некоторые не верят, что он умер сам

— Женя был абсолютно здоров, он был сильный физически. Жене оставалось 9 месяцев до свободы, — намекает пользовательница под ником margarita9795.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, охарактеризовал Евгения Антипова как «безбашенного спортсмена». Он теряется в догадках, почему за несколько месяцев до освобождения Антипа этапировали в Новосибирск из другого региона.

— Он отбывал наказание в магаданской колонии. Я так и думал, что он там находится, но его по каким-то причинам привезли назад. Вот здесь он и умер, хотя не знаю, сам ли, — рассуждает собеседник.