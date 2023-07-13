Скончался последний новосибирский вор в законе: что известно об Антипе и почему некоторые не верят, что он умер сам

В Новосибирске скончался Евгений Антипов, в криминальной среде более известный как вор в законе Антип. 51-летний авторитет был жесток к противникам, его первого «короновали» через интернет и считали последним новосибирским «законником». Некоторые видят в смерти Антипова признаки заговора — корреспонденты НГС выяснили почему и вспомнили его историю.
«Сам ли?»
Сообщения о смерти Евгения Антипова появилась 8 июля на портале информационного агентства «Прайм Крайм» — ресурса, который следит за событиями российского криминального мира. Под профайлом вора появились комментарии, что около 2 часов ночи его сердце остановилось в камере следственного изолятора
— Горькая новость, Евгений Николаевич преставился сегодня. Оторвался тромб. Земля мягче пуха, — написал пользователь под ником Тюк.
На следующий день «Прайм Крайм» выпустил новость о смерти Антипа, в которой причиной смерти также был указан оторвавшийся тромб. Следом информацию подхватили блогеры, региональные СМИ, пользователи соцсетей, интересующиеся криминальной тематикой. Последние восприняли новость о внезапной смерти Антипова неоднозначно: многие утверждают, что у авторитета было богатырское здоровье.
— Женя был абсолютно здоров, он был сильный физически. Жене оставалось 9 месяцев до свободы, — намекает пользовательница под ником margarita9795.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, охарактеризовал Евгения Антипова как «безбашенного спортсмена». Он теряется в догадках, почему за несколько месяцев до освобождения Антипа этапировали в Новосибирск из другого региона.
— Он отбывал наказание в магаданской колонии. Я так и думал, что он там находится, но его по каким-то причинам привезли назад. Вот здесь он и умер, хотя не знаю, сам ли, — рассуждает собеседник.
«Очень дерзкий»
Евгений Антипов родился в селе Барышево Новосибирской области. В 1992 году его задержали по обвинению в разбое и вымогательстве. Годом позже огласили приговор — 6 лет колонии. Однако год спустя его дело отправили на новое рассмотрение. В итоге срок увеличили до 9 лет.
— Антипа описывают двумя словами: «очень дерзкий», — пишет «Прайм Крайм».
Первый срок он отбывал в ИК-3 общего режима на улице Звездной. В 1999 году его обвинили в нанесении тяжких травм другому заключенному, от которых тот впоследствии скончался: якобы Антипов до смерти замучил человека ножкой от стула. Его приговорили к 14 годам заключения и перевели в ИК-13 особого режима. В 2005 году Антип получил еще одно наказание за избиение заключенного.
Он освободился в 2012 году, пробыв в лагерях почти 20 лет и заработав определенный криминальный авторитет. Считается, что в ИК-13 он близко сошелся со столичным вором в законе Олегом Мухаметшиным (Мухой), который способствовал его продвижению по преступной карьерной лестнице: например, Антип освобождался из ИК-8 строгого режима в статусе смотрящего за колонией.
На свободе за ним был установлен административный надзор. Антипов не мог выезжать за пределы страны, поэтому в 2013 году его короновали в Турции заочно — через интернет. Среди его «крестных отцов» был Олег Мухаметшин.
— Это такая беспрецедентная сходка, к нему был воровской подход — онлайн. Это первый подобный случай, — отметил источник НГС.
Годом позже столичные силовики задержали Евгения Антипова на «воровской сходке» в Москве. Осенью 2014 года ему снова предъявили серьезные обвинения в насилии и арестовали.
Расправа в камере
— Насколько я знаю, был какой-то мусульманин-исламист, который сидел в тюрьме. И вот его по каким-то причинам нужно было сломать — уж не знаю зачем. Антип под это подписался, — делится собеседник.
Причиной очередного задержания Антипова стало избиение члена азербайджанской банды Кенана Джалилова, который дожидался суда в камере СИЗО
По версии следствия, Антип связался со своим подручным, заключенным того же СИЗО Дмитрием Максимовым по прозвищу Дима Молоток, и приказал ему избить Джалилова. В назначенный час конвоиры проводили Максимова и еще восемь человек в камеру жертвы. В результате Джалилов получил тяжелейшие черепно-мозговые травмы, от которых его рассудок помутился.
Следователи также выяснили, что открыть дверь в камеру Джалилова конвоирам приказал замначальника СИЗО Николай Набок — впоследствии суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Начальник изолятора Руслан Робакидзе, в свою очередь, пытался замять инцидент с избиением заключенного, подготовив отчет, что Джалилов упал со второго яруса нар. В результате он лишился должности, а суд приговорил его к полутора годам условно.
Евгения Антипова осудили за умышленное причинение тяжких телесных травм (
«Воров не осталось»
Источник НГС скептически смотрит на версию о смерти Антипова из-за проблем со здоровьем. По его словам, влияние почти всех известных новосибирских воров в законе так или иначе пытались ограничить.
— Например, Кирсану (Сергей Кирсанов, скончался в 1994 году. — Прим. ред.) посылали капельницы, чтобы он поправлял свое здоровье, и заразили капельницу трупным ядом. Неугодным был Карзубый (Юрий Бердышев. — Прим. ред.), которому открыто сказали: «Ты или езжай, или покойник», и он уехал в Калугу, где жил, пока не умер. Клима (Сергей Клементьев. — Прим. ред.) просто посадили, он много лет в Томске сидел, там еще интригу заплели, что он вроде бы в армии служил. И его убрали — не умертвили, но надежно убрали, — приводит примеры собеседник НГС. — Антип, насколько я знаю, безбашенный был. Для него либо черное, либо белое, такой правдолюб. Видимо, не смог ужиться. В Новосибирске воров в законе не осталось.
Редакция НГС направила в пресс-службу ГУ ФСИН по Новосибирской области официальный запрос с просьбой прояснить ситуацию со смертью Евгения Антипова.
В апреле прошлого года в Новосибирске осудили