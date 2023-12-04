Стала известна причина подозрительной смерти «последнего вора в законе» из Новосибирска — он скончался в камере СИЗО

Криминальный авторитет со статусом «вор в законе» Евгений Антипов скончался в камере СИЗО-1 от передозировки наркотиками. Из-за подозрительной смерти заключенного начальника изолятора Александра Гаськова сейчас привлекают по уголовному делу, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.
— Антипов умер через два дня после того, как ему Дзержинским судом было отказано в условно-досрочном освобождении, — отметил собеседник.
Он добавил, что начальнику СИЗО-1 Александру Гаськову «вменили халатность» (ст.293 УК РФ): необеспечение безопасных условий для лиц, содержащихся под стражей, повлекшее смерть человека.
Две недели назад несколько других источников НГС, не связанных между собой, заявили, что по делу о халатности Гаськову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области выступила с официальным опровержением, подчеркнув, что информация об избрании меры пресечения для начальника СИЗО «не соответствует действительности».
О смерти 51-летнего «вора в законе» Евгения Антипова («Антип») стало известно в начале июля. Изначально причиной смерти криминального авторитета стал оторвавшийся тромб. Известно, что за несколько недель до смерти Антипова этапировали в новосибирский изолятор из Магаданской области. В ГУФСИН по Новосибирской области отмечали, что Антипа без признаков жизни в камере обнаружили сотрудники изолятора, а его смерть не носит криминальный характер.
Свой последний срок Антипов отбывал за организацию нападения на члена азербайджанской банды Кенана Джалилова в СИЗО-1. В 2014 году несколько заключенных вошли в камеру, открытую сотрудниками изолятора, и до полусмерти избили потерпевшего. В суде прозвучало, что нападение связано с «переделом сфер влияния криминальных кругов в СИЗО». Начальник изолятора Руслан Робакидзе и его заместитель Николай Набок в результате были привлечены к уголовной ответственности.