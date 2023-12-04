Стала известна причина подозрительной смерти «последнего вора в законе» из Новосибирска — он скончался в камере СИЗО

Он добавил, что начальнику СИЗО-1 Александру Гаськову «вменили халатность» (ст.293 УК РФ): необеспечение безопасных условий для лиц, содержащихся под стражей, повлекшее смерть человека.



Две недели назад несколько других источников НГС, не связанных между собой, заявили, что по делу о халатности Гаськову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области выступила с официальным опровержением, подчеркнув, что информация об избрании меры пресечения для начальника СИЗО «не соответствует действительности».

