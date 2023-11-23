Начальника новосибирского СИЗО привлекли по делу о внезапной смерти «последнего вора в законе»

Начальник СИЗО-1 Александр Гаськов проходит по делу о смерти последнего новосибирского «вора в законе» Евгения Антипова, который скоропостижно скончался в камере изолятора в июле 2023 года. Информацию корреспонденту НГС подтвердили два источника, знакомые с ситуацией, не связанные между собой.
По предварительной информации, несколько месяцев назад по результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РФ («Халатность»). Одним из фигурантов дела называют 41-летнего начальника СИЗО-1 Александра Гаськова, которому суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Александр Гаськов руководит СИЗО-1 (расположено на улице Караваева) с января 2023 года. В официальной группе ГУФСИН по Новосибирской области, его называли начальником учреждения уже в октябре 2022 года. Несколько лет назад должность Гаськова звучала как «старший оперуполномоченный группы следственных изоляторов ГУФСИН по Новосибирской области».
Официальные представители ГУФСИН, следственного комитета, прокуратуры комментировать возможное уголовное преследование Гаськова отказались.
О смерти 51-летнего «вора в законе» Евгения Антипова («Антип») стало известно в начале июля из сообщения тематического сетевого издания «Прайм-Крайм». В публикации было сказано, что причиной смерти криминального авторитета стал оторвавшийся тромб. Известно, что за несколько недель до смерти Антипова этапировали в новосибирский изолятор из Магаданской области.
Позже замначальника ГУФСИН по Новосибирской области Денис Репной в ответе на запрос НГС сообщил, что Антипа без признаков жизни в камере обнаружили сотрудники изолятора. На помощь авторитету вызвали медиков, но «реанимационные мероприятия» результатов не дали.
— Смерть осужденного не носит криминальный характер, — подчеркивал Репной.
При этом назвать причину, по которой Антипова привезли в Новосибирск из Магадана, замначальника регионального ГУФСИН отказался, отметив, что информация доступна только родственникам умершего и потерпевшим по его уголовному делу.
Последний срок Антипова связан со скандалом в СИЗО-1, когда в 2014 году несколько заключенных вошли в камеру, открытую конвоирами, и до полусмерти избили члена азербайджанской банды Кенана Джалилова. Конфликт был связан с «переделом влияния криминальных авторитетов в новосибирском изоляторе». Следователи выяснили, что расправу над Джалиловым организовал Антип. В результате за нанесение тяжких телесных травм (ст.111 УК РФ) и сопутствующее хранение наркотиков (ст.228 УК РФ) суд приговорил его к 9 годам колонии особого режима. Известно, что в апреле 2024 года Антипов должен был освободиться.
Скандал также напрямую коснулся руководство СИЗО. Замначальника изолятора Николая Набока, который распорядился впустить заключенных к Джалилову, обвинили в превышении полномочий (ст.286 УК РФ) и приговорили к 3 годам колонии общего режима. Руководителя СИЗО Руслана Робакидзе, который в свою очередь, пытался замять инцидент с избиением заключенного, подготовив отчет, что Джалилов упал со второго яруса нар, обвинили в злоупотреблении полномочиями (ст.285 УК РФ), лишили должности и приговорили к полутора годам заключения условно. В итоге он попал под амнистию.