Начальника новосибирского СИЗО привлекли по делу о внезапной смерти «последнего вора в законе»

Последний срок Антипова связан со скандалом в СИЗО-1, когда в 2014 году несколько заключенных вошли в камеру, открытую конвоирами, и до полусмерти избили члена азербайджанской банды Кенана Джалилова. Конфликт был связан с «переделом влияния криминальных авторитетов в новосибирском изоляторе». Следователи выяснили, что расправу над Джалиловым организовал Антип. В результате за нанесение тяжких телесных травм (ст.111 УК РФ) и сопутствующее хранение наркотиков (ст.228 УК РФ) суд приговорил его к 9 годам колонии особого режима. Известно, что в апреле 2024 года Антипов должен был освободиться.