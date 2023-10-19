«Вызывали следователи»: почему в Новосибирске глава полиции Горчаков внезапно ушёл на пенсию

16 октября на пенсию вышел бывший руководитель управления МВД по Новосибирску Юрий Горчаков, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. Прежде уже официально сообщалось, что на его место был назначен заместитель — полковник полиции Алексей Захаров.
— Горчакова на пенсию лично провожал глава регионального управления МВД Андрей Кульков. Известно, что несколько дней назад Горчакова вызывали следователи 5-го следственного управления ГСО СК РФ, — заявил собеседник.
По его словам, визит Юрия Горчакова в следственное управление может быть последствием серии громких арестов новосибирских полицейских, прокатившейся по городу в сентябре этого года. Тогда были задержаны и отправлены в СИЗО бывший начальник ОЭБиПК Андрей Хомин, его заместитель Дмитрий Шило и начальники районных отделов по борьбе с коррупцией Максим Абрамов и Денис Фетисов. Аресты связывают с делом о крышевании нелегальных игорных клубов в Новосибирске.
Юрий Горчаков был назначен на пост главы городского управления МВД в 2016 году. Он родился 13 ноября 1967 года в Болотнинском районе. Службу в полиции начал в 1993 году в качестве сотрудника патрульно-постовой службы ОВД Новосибирского райисполкома. Потом работал в подразделениях криминальной милиции, занимал руководящие должности в районных отделах внутренних дел Новосибирска и в подразделениях по борьбе с организованной преступностью при городском УВД. Руководил УВД Новосибирского района. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» I, II и III степеней. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе.
В сентябре НГС рассказывал, что заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Виталий Зарипов подал рапорт об отставке. По информации источника НГС, решение высокопоставленный силовик принял после проверки из Москвы.