«Вызывали следователи»: почему в Новосибирске глава полиции Горчаков внезапно ушёл на пенсию

По его словам, визит Юрия Горчакова в следственное управление может быть последствием серии громких арестов новосибирских полицейских, прокатившейся по городу в сентябре этого года. Тогда были задержаны и отправлены в СИЗО бывший начальник ОЭБиПК Андрей Хомин, его заместитель Дмитрий Шило и начальники районных отделов по борьбе с коррупцией Максим Абрамов и Денис Фетисов. Аресты связывают с делом о крышевании нелегальных игорных клубов в Новосибирске.