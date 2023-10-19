В Новосибирске назначили нового начальника городского МВД — что о нем известно

В Новосибирске назначили нового начальника городского МВД. Должность возглавил 46-летний подполковник Алексей Захаров, приказ подписали 16 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным МВД, Алексей Захаров родился в июне 1977 года в Новосибирске. Спустя 20 лет окончил среднюю школу милиции МВД России по специальности «правоохранительная деятельность», квалификация «юрист».
В 2002 году Алексей окончил Омскую академию МВД России по специальности «юриспруденция».
Новый начальник постепенно продвигался по карьере. Так с 1997 года работал оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Дзержинского района, в 2001 года стал старшим оперуполномоченным этого же отдела, в 2003 году его назначили начальником отделения по раскрытию преступлений среди несовершеннолетних отдела уголовного розыска.
В 2009 году стал начальником отдела уголовного розыска отдела милиции № 5, с 2011 получил должность начальника этого же отдела. Спустя три года сотрудника перевели в отдел полиции № 6 «Октябрьский» на должность начальника.
С прошлого года Алексей был заместителем начальника Управления МВД России по городу Новосибирску, а с 17 октября этого года стал начальником.
Новый начальник женат, у него есть трое детей. Среди наград Алексея есть медали МВД России за отличия в службе разных степеней.
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