В Новосибирске назначили нового начальника ГИБДД: 4 года назад он исполнил новогоднее желание незнакомого ребенка

В Новосибирске с 25 апреля назначили нового начальника Госавтоинспекции города — им стал майор полиции Роман Мельников.

Роман Мельников родился в Сузуне Новосибирской области в 1985 году. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска, мужчина начал службу в органах внутренних дел в 2011 году. С 2012 года Роман Мельников работал на различных должностях в ГИБДД, а в 2018 году стал начальником отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский».