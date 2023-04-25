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В Новосибирске назначили нового начальника ГИБДД: 4 года назад он исполнил новогоднее желание незнакомого ребенка

Майор полиции Роман Мельников родился в Сузуне

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Роману Мельникову 38 лет

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В Новосибирске с 25 апреля назначили нового начальника Госавтоинспекции города — им стал майор полиции Роман Мельников.

Роман Мельников родился в Сузуне Новосибирской области в 1985 году. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска, мужчина начал службу в органах внутренних дел в 2011 году. С 2012 года Роман Мельников работал на различных должностях в ГИБДД, а в 2018 году стал начальником отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский».

В 2018 году Роман Мельников появился в новогодней новости. Сибиряк подарил 6-летнему мальчику форму ДПС после того, как увидел его желание на елке в магазине.

В начале апреля сотрудникам отдела полиции № 10 «Советский» представили нового руководителя. Им стал подполковник МВД Михаил Федоров.

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