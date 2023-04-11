В Советском районе назначили нового начальника отдела полиции — что о нем известно

10 апреля сотрудникам отдела полиции
По данным источника НГС, Федорова по видеосвязи представил лично начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что Михаил Федоров родился в 1970 году в городе Татарске Новосибирской области. Там же окончил школу, ушел в армию. После службы в 1993 году устроился стажером в районный отдел милиции, где постепенно поднимался по карьерной лестнице.
В 2010 году Федоров переводится в Куйбышевский межрайонный отдел Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. После расформирования службы он занимает должность начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков в «родном» Татарском ОВД. В 2016–18 годах Федоров работал оперуполномоченным по особо важным делам в региональном главке.
Позже его назначили заместителем начальника Купинского отдела полиции, затем — начальником. С 2020 по 2023 год Михаил Федоров руководил полицией в Венгерово, вплоть до назначения главой отдела
Ранее «Советским» отделом полиции руководил Андрей Горох. По данным источника НГС, он сложил полномочия после проведенной служебной проверки.
В марте прокурор Советского района Сергей Пустовой сообщил, что 6 сотрудников районного отдела привлекли к ответственности за то, что они не проводили профилактическую работу с Хушнудом Хамроевым. В июле 2022 года мужчина зарезал несовершеннолетнюю девушку.