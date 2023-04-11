В Советском районе назначили нового начальника отдела полиции — что о нем известно

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что Михаил Федоров родился в 1970 году в городе Татарске Новосибирской области. Там же окончил школу, ушел в армию. После службы в 1993 году устроился стажером в районный отдел милиции, где постепенно поднимался по карьерной лестнице.

