Справочник мобилизации. Самый полезный путеводитель NGS.RU

За неделю, прошедшую с начала частичной мобилизации в России, мы написали огромное количество полезных материалов по этой теме. В таком потоке можно было пропустить действительно важные для вас вещи. Именно поэтому мы собрали все материалы в один путеводитель — в нем вы сможете ознакомиться с важными для вас сведениями, освежить их в памяти и больше не потерять.