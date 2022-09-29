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Справочник мобилизации. Самый полезный путеводитель NGS.RU
Спецоперация на УкраинеПутеводитель

Справочник мобилизации. Самый полезный путеводитель NGS.RU

Собрали все полезные материалы о частичной мобилизации в одном тексте

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Президент России объявил частичную мобилизацию 21 сентября

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За неделю, прошедшую с начала частичной мобилизации в России, мы написали огромное количество полезных материалов по этой теме. В таком потоке можно было пропустить действительно важные для вас вещи. Именно поэтому мы собрали все материалы в один путеводитель — в нем вы сможете ознакомиться с важными для вас сведениями, освежить их в памяти и больше не потерять.

РоссияУкраинаПутеводительСпецоперацияЧастичная мобилизация
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