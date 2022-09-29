Справочник мобилизации. Самый полезный путеводитель NGS.RU
Собрали все полезные материалы о частичной мобилизации в одном тексте
За неделю, прошедшую с начала частичной мобилизации в России, мы написали огромное количество полезных материалов по этой теме. В таком потоке можно было пропустить действительно важные для вас вещи. Именно поэтому мы собрали все материалы в один путеводитель — в нем вы сможете ознакомиться с важными для вас сведениями, освежить их в памяти и больше не потерять.
1
Что такое мобилизация
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию
Полная речь президента о частичной мобилизации
Сколько человек призовут во время частичной мобилизации
Почему было принято решение о частичной мобилизации: объяснение Кремля
Всё, что надо знать о частичной мобилизации, — в одном видео
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2
Кого призывают
В каком порядке призывают на службу при частичной мобилизации
Будут ли призывать тех, кто прошел альтернативную службу
Что делать, если я женщина и подлежу мобилизации
Могут призвать и на улице: что нужно знать о правилах вручения повестки
Нужно ли всегда носить с собой военник
Могут ли призвать, если не служил «срочку»
Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации
Можно ли отказаться от службы при пацифистских взглядах или нетрадиционной сексуальной ориентации
Как узнать, попадаю ли я под призыв
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3
Право на отсрочку
Кому положена отсрочка при мобилизации: инфографика
Кто имеет право на отсрочку: выжимка из федерального закона
Медицинский юрист рассказал, кого точно не призовут по состоянию здоровья
Будут ли мобилизовать студентов-очников и осенних призывников
В каком случае отца не призовут по мобилизации
Что делать, если повестка пришла на больничном
Какие заболевания дают отсрочку при мобилизации
Путин приказал дать отсрочку от мобилизации студентам вузов и колледжей
Нужно ли идти в военкомат с ковидом
Законно ли присылать повестки людям с инвалидностью
Как оспорить призыв по мобилизации: советы юриста
Кому показать справку о болезни, если в военкоматах нет комиссии
Считается ли поводом для отсрочки психическое расстройство
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5
Работа и бронь на предприятии
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6
Статус мобилизованного, льготы, выплаты
Сколько будут получать за службу мобилизованные россияне
Страховка для мобилизованных: разбираемся, какие выплаты предусмотрены
Какие документы и доверенности нужно оформить при мобилизации
Все призывники по мобилизации досрочно отправятся на пенсию
Кто будет платить алименты, если отца призвали по мобилизации
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9
Можно ли выехать из России
В Госдуме объяснили, смогут ли мужчины выехать за границу во время частичной мобилизации
Перекроют ли выезды за границу из-за частичной мобилизации? Ответ юриста
Никто никуда не летит? Можно ли отправиться в отпуск в условиях частичной мобилизации
Можно ли военнообязанным покидать Россию или уезжать в другой регион: разбор с экспертами
Спикер Госдумы заявил, что военнообязанным запрещено покидать Россию
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