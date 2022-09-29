Могут ли мобилизовать отца с ребенком-инвалидом
Спойлер: могут, но есть некоторые исключения
Частичная мобилизация в истории современной России дебютная, поэтому и многие нормативно-правовые акты либо используются впервые, либо дописываются на ходу. Взять те же аэропорты и заграничные путешествия. Минобороны сообщало, что «ограничений на передвижение граждан не предусматривается», следом за ним на правительственном портале «Объясняем.рф» рассказывали, что «мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу». А вот на местах региональные власти ввели свои запреты, кому как подсказывала интуиция. С отцами тоже не всё однозначно. Раньше мы рассказывали, какие семейные обстоятельства учтут в военкомате, а теперь давайте немного подробнее остановимся на отцах детей-инвалидов. В этом вопросе появились некоторые подвижки.
Изначально отцы, воспитывающие ребенка-инвалида, ни на какую отсрочку от мобилизации могут не рассчитывать. Но здесь есть пара исключений. Исключение первое — если отец воспитывает ребенка один: отцам-одиночкам в принципе положена отсрочка.
— В соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (
Исключение второе — полагаться на сердоболие военкомата и собрать для призывной комиссии пакет документов.
— Если вы получили повестку, обязательно нужно с собой взять весь пакет документов, в том числе об инвалидности у ребенка, — говорит юрист Андрей Конышев. — В законе не указано, что если у человека ребенок-инвалид, то он может получить отсрочку, но военкомат имеет право выдать отсрочку из исключительных обстоятельств.
— Каждая ситуация будет рассмотрена индивидуально призывной комиссией по мобилизации, — подтверждают в проекте «Объясняем.рф».
Но общественники, депутаты и омбудсмены всерьез обеспокоены таким положением дел и пишут письма всем, кому только можно. Одними из первых с открытым письмом к президенту обратились участники Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). По словам руководителя организации Елены Клочко, с начала частичной мобилизации ВОРДИ получила около 10 тысяч жалоб от обеспокоенных семей. Среди них есть обращение отца, который является потенциальным донором печени для своей дочери, обращение матери, которая рассказывает, что их семья только-только поставила ребенка на ноги, и, если муж уйдет, у нее «не будет ни сил, ни финансов» довести всё до конца, и сын «может навсегда остаться инвалидом и будет расти без отца».
В своем письме представители ВОРДИ говорили о необходимости дать отсрочку от мобилизации родителям, опекунам и кормильцам детей-инвалидов и инвалидов с детства.
— Мобилизация кормильца и человека, разделяющего тяжесть ухода за инвалидом, из семьи, имеющей в составе ребенка-инвалида или инвалида с детства, — это неизбежный для наших детей путь в детские и взрослые дома-интернаты, что всегда было трагической перспективой для родителей, посвятивших жизнь заботе и уходу за своим ребенком, — подчеркнули в родительском сообществе.
По данным Росстата за 2021 год, всего в России живет более 700 тысяч детей с инвалидностью.
Позже глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу, отметив, что среди тех, у кого нет отсрочки, — «родители и опекуны детей с инвалидностью до и старше
На сегодняшний день к Владимиру Путину и Сергею Шойгу обратились уже
- родителей (опекунов, попечителей) детей-инвалидов, совместно проживающих с ними;
- родителей инвалидов с детства и инвалидов
I группы, совместно проживающих с ними и обеспечивающих уход за ними;
- граждан, совместно проживающих с совершеннолетними инвалидами с детства и инвалидами
I группыи обеспечивающих уход за ними, при условии, что последние не имеют родителей, в том числе опекунов, попечителей и иных лиц.
При этом, как уточняет представитель благотворительной общественной организации «Перспективы» (входит в альянс) Светлана Мамонова, отсрочка должна быть предоставлена только тем, кто проживает совместно с инвалидами и ухаживает за ними.
— Ведь в интернатах для детей-инвалидов больше половины подопечных — так называемые «родительские дети», которых родители отдают по договору в учреждение, сохраняя все льготы, — отметила Светлана Мамонова.
Вопрос о расширении брони для отцов детей-инвалидов прорабатывает сейчас и аппарат детского омбудсмена.
— Мы получаем много обращений с просьбой расширить бронь, включив в нее мужчин, несущих повышенную отцовскую нагрузку, — тех, кто растит троих детей или воспитывает ребенка с инвалидностью, — сообщила у себя в Telegram-канале детский омбудсмен Мария Львова-Белова. — Эти просьбы по-человечески понятны. Вопросы прорабатываются нашим аппаратом.
Также Мария Львова-Белова отметила, что одна из причин того, что повестки сейчас приходят даже тем, у кого есть право на отсрочку, — «неполнота учетных данных». Омбудсмен напомнила, что перед тем, как вручить повестку, призывная комиссия обязана изучить все документы, которые представит военнообязанный. Поэтому лучше подготовить их заранее.
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Поручить проработать вопрос об отсрочке для отцов детей-инвалидов попросила премьер-министра Михаила Мишустина первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В письме, которое появилось в распоряжении «Парламентской газеты», она подчеркнула, что в таких семьях мать в основном занята уходом за ребенком-инвалидом, а отец не только работает и обеспечивает семью, но и помогает. Другая распространенная ситуация — один из родителей находится с ребенком-инвалидом в больнице во время длительных госпитализаций, а второй в это время занимается остальными детьми.
Не учтены в законе и родители детей — инвалидов с детства. Даже когда такому ребенку исполняется
В любом случае, пока закон по части родителей детей-инвалидов остался в прежнем виде, тем, кто получил повестку, специалисты настоятельно рекомендуют брать с собой в военкомат максимально полный пакет документов.
Если же вам никакие отсрочки не грозят и вы собрались в военкомат, делимся с вами советами военкома о том, что надо взять с собой мобилизованным.