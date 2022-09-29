Могут ли мобилизовать отца с ребенком-инвалидом

Изначально отцы, воспитывающие ребенка-инвалида, ни на какую отсрочку от мобилизации могут не рассчитывать. Но здесь есть пара исключений. Исключение первое — если отец воспитывает ребенка один: отцам-одиночкам в принципе положена отсрочка.



— В соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» ( 31-ФЗ ) отсрочка предоставляется гражданам, занятым постоянным уходом за членом семьи, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы , при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан, — отчитываются авторы портала «Объясняем.рф».

