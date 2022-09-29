Термобелье, тактические перчатки, подшлемник: что пригодится мобилизованным, рассказал военком
И какой телефон можно взять с собой
Что точно пригодится мобилизованным, рассказал врио свердловского военкома Сергей Чирков.
— У нас обеспечение мобилизованных идет по нормам военнослужащих, призванных по контракту. Всем обмундированием, которым обязано обеспечивать министерство обороны, их обеспечивают. Но люди у нас разные, есть с особенностями телосложения, — заявил Чирков. — У нас не предусмотрены тактические перчатки, термобелье (мы его приветствуем), подшлемники. Эти вещи облегчают службу и выполнение боевых задач.
По словам Чиркова, чтобы держать связь с близкими, желательно брать кнопочные телефоны.
— Хорошо иметь батарейки для фонариков. В принципе, всё. Остальное будет выдано, — добавил он. — В каждом подразделении есть медицинские пункты, роты или взводы. И там будет предоставлена медицинская помощь. Но у людей есть свои особенности, например с пищеварением, аллергией. И такие лекарства не воспрещается иметь.
Заместитель военного прокурора Екатеринбургского гарнизона Тигран Оганесян добавил, что каждому мобилизованному призывнику выдается войсковая аптечка со всем необходимым для первой помощи.
Врач Территориального центра медицины катастроф ранее рассказывал, что может понадобиться призывнику по мобилизации. Мы публиковали список вещей, которые нужно взять, если вас призвали.
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