Термобелье, тактические перчатки, подшлемник: что пригодится мобилизованным, рассказал военком

Что точно пригодится мобилизованным, рассказал врио свердловского военкома Сергей Чирков.



— У нас обеспечение мобилизованных идет по нормам военнослужащих, призванных по контракту. Всем обмундированием, которым обязано обеспечивать министерство обороны, их обеспечивают. Но люди у нас разные, есть с особенностями телосложения, — заявил Чирков. — У нас не предусмотрены тактические перчатки, термобелье (мы его приветствуем), подшлемники. Эти вещи облегчают службу и выполнение боевых задач.

