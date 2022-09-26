Меня мобилизовали ошибочно. Куда обращаться?

В правительственном телеграм-канале «Объясняем.рф» рассказали, куда можно обращаться в случае, если человека мобилизовали ошибочно. Общероссийский народный фронт (ОНФ) открывает в регионах страны специальные центры содействия.

— Указ о частичной мобилизации — требование сегодняшнего дня, — сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. — И при ее проведении недопустимы хаотичные действия, когда ради исполнения плана на передовую отправляют не тех, кого следует по закону и директивам Министерства обороны, а быт и снабжение мобилизованных не организованы должным образом. Народный фронт вместе с военкорами, средствами массовой информации, гражданским обществом будет такие вопиющие ситуации выявлять и пресекать.