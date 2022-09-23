Могут ли призвать по мобилизации, если не служил «срочку»: ответ юриста и Минобороны

— Те, кто не служил, но находится в запасе, тоже подлежат призыву, но не в первую очередь, — говорит юрист Андрей Конышев. — Это что-то вроде такого негласного правила, что-ли: те, у кого были причины для того, чтобы не проходить срочную службу, идут во вторую очередь. Сейчас, насколько я понимаю, в первую очередь подлежат мобилизации именно граждане, которые проходили военную службу и имеют подготовку.



В Указе президента ничего на этот счет сказано не было, однако позже стали появляться разъяснения, что опыт срочной службы учитывать действительно будут. В конце концов это подтвердило и Минобороны: представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский заявил, что одним из основных факторов станет наличие боевого опыта.

