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Могут ли призвать по мобилизации, если не служил «срочку»: ответ юриста и Минобороны

Причины для отсрочки могут не совпасть

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Частичная мобилизация началась в России 21 сентября

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21 сентября Владимир Путин впервые за всё существование Российской Федерации объявил частичную мобилизацию запаса. Поскольку прежде запасников на службу не призывали, многие вещи известны только в теории — до сегодняшних дней соответствующие законы просто не применялись. Например: будут ли призывать людей, которые по каким-то причинам не служили в армии, но не имеют отсрочки сейчас?

Согласно федеральному закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат все граждане, пребывающие в запасе, у которых нет отсрочки. Запас — это не только те, кто проходил службу по призыву или отучился в военных вузах или военных учебных центрах. Запасниками считаются все военнобязанные: люди, проходившие не военную службу, а альтернативную гражданскую, и те, кто не служил совсем из-за отсрочки или по иной причине, тоже попадают в запас. Никаких специальных условий для них на случай мобилизации не прописано

— Те, кто не служил, но находится в запасе, тоже подлежат призыву, но не в первую очередь, — говорит юрист Андрей Конышев. — Это что-то вроде такого негласного правила, что-ли: те, у кого были причины для того, чтобы не проходить срочную службу, идут во вторую очередь. Сейчас, насколько я понимаю, в первую очередь подлежат мобилизации именно граждане, которые проходили военную службу и имеют подготовку.

В Указе президента ничего на этот счет сказано не было, однако позже стали появляться разъяснения, что опыт срочной службы учитывать действительно будут. В конце концов это подтвердило и Минобороны: представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский заявил, что одним из основных факторов станет наличие боевого опыта.

При этом в министерстве подчеркнули, что как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. То есть военкомы будут ориентироваться на то, служил ли человек и где, но отдельного документа, в котором бы говорилось, что неслуживших призывать не будут или будут призывать в последнюю очередь, нет. Если у человека нет отсрочки и он подходящего возраста, то военкомат имеет право прислать ему повестку.

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Однако в министерстве также пояснили, что приоритет будут отдавать «категориям граждан, которые необходимы для выполнения задач»: стрелкам, танкистам, артиллеристам, водителям и механикам-водителям. И еще одна деталь: призывать пока планируется только первую категорию запаса. В нее входят рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет.

Позже в Минобороны РФ также уточнили категории граждан, которые не попадут под частичную мобилизацию — речь идет о специалистах ряда организаций (весь список смотрите здесь). Также в некоторых случаях причиной для отсрочки могут стать семейные обстоятельства, состояние здоровья и некоторые другие причины.

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