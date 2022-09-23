Могут ли призвать по мобилизации, если не служил «срочку»: ответ юриста и Минобороны
Причины для отсрочки могут не совпасть
21 сентября Владимир Путин впервые за всё существование Российской Федерации объявил частичную мобилизацию запаса. Поскольку прежде запасников на службу не призывали, многие вещи известны только в теории — до сегодняшних дней соответствующие законы просто не применялись. Например: будут ли призывать людей, которые по каким-то причинам не служили в армии, но не имеют отсрочки сейчас?
Согласно федеральному закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат все граждане, пребывающие в запасе, у которых нет отсрочки. Запас — это не только те, кто проходил службу по призыву или отучился в военных вузах или военных учебных центрах. Запасниками считаются все военнобязанные: люди, проходившие не военную службу, а альтернативную гражданскую, и те, кто не служил совсем из-за отсрочки или по иной причине, тоже попадают в запас. Никаких специальных условий для них на случай мобилизации не прописано
— Те, кто не служил, но находится в запасе, тоже подлежат призыву, но не в первую очередь, — говорит юрист Андрей Конышев. — Это что-то вроде такого негласного правила, что-ли: те, у кого были причины для того, чтобы не проходить срочную службу, идут во вторую очередь. Сейчас, насколько я понимаю, в первую очередь подлежат мобилизации именно граждане, которые проходили военную службу и имеют подготовку.
В Указе президента ничего на этот счет сказано не было, однако позже стали появляться разъяснения, что опыт срочной службы учитывать действительно будут. В конце концов это подтвердило и Минобороны: представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский заявил, что одним из основных факторов станет наличие боевого опыта.
При этом в министерстве подчеркнули, что как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. То есть военкомы будут ориентироваться на то, служил ли человек и где, но отдельного документа, в котором бы говорилось, что неслуживших призывать не будут или будут призывать в последнюю очередь, нет. Если у человека нет отсрочки и он подходящего возраста, то военкомат имеет право прислать ему повестку.
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Однако в министерстве также пояснили, что приоритет будут отдавать «категориям граждан, которые необходимы для выполнения задач»: стрелкам, танкистам, артиллеристам, водителям и механикам-водителям. И еще одна деталь: призывать пока планируется только первую категорию запаса. В нее входят рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет.
Позже в Минобороны РФ также уточнили категории граждан, которые не попадут под частичную мобилизацию — речь идет о специалистах ряда организаций (весь список смотрите здесь). Также в некоторых случаях причиной для отсрочки могут стать семейные обстоятельства, состояние здоровья и некоторые другие причины.