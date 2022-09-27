Отсутствие билета отсрочку не дает: что делать тем, кто потерял военник
За утерю документа сначала придется выплатить штраф
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Позже министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призвать на службу планируют 300 тысяч резервистов. У людей возникло очень много вопросов по поводу мобилизации, и один из них — что делать тем, кто потерял военный билет? Получится ли восстановить его в период мобилизации? И будет ли это считаться отсрочкой?
Согласно статье 21.7 КоАП РФ, за утрату или умышленную порчу военного билета положен штраф от 500 до 3000 рублей, иногда можно обойтись только предупреждением. Госпошлину за выдачу нового билета платить не нужно.
— Когда гражданин выясняет, что его военный билет утерян, он должен обратиться с заявлением в отдел полиции по месту жительства, — рассказал юрист Андрей Конышев. — Это делается для того, чтобы в отделе выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку кражи не произошло. Это постановление — основной документ для того, чтобы получить дубликат военного билета.
По словам юриста, дубликат можно получить только в военкомате по месту регистрации — там, где вы состоите на учете. При этом процедура восстановления военного билета может отличаться в разных военкоматах, поэтому нужно уточнять информацию на месте. Кроме того, в идеале нужно обратиться в военкомат в течение двух недель после утери документа.
В целом для восстановления военного билета понадобятся следующие документы:
- паспорт РФ и его копия;
- 2 матовые фотографии без уголка, размер — 3х4 см;
- талон-уведомление из полиции;
- в случае освобождения от военной службы по состоянию здоровья — результаты медицинского освидетельствования;
- квитанция об уплате штрафа.
При этом, как пояснил юрист Евгений Крылов, отсутствие военника не дает отсрочку от мобилизации на период его восстановления.
— Формально будто можно об этом подумать, но отсутствие военного билета не делает тебя невоеннообязанным. Могут дать какую-то временную справку, — ответил юрист.
— Гражданин в любом случае состоит на воинском учете, все документы в военкоматах имеются. Для военкоматов утеря военного билета не является уважительной причиной в мобилизационном периоде, — подтвердил Андрей Конышев.
Еще одной проблемой сейчас могут стать сроки восстановления военного билета — даже в военкоматах говорят, что этот процесс может затянуться.
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— Даже для того, чтобы выдать справку, необходимо для начала установить все учетные данные, — пояснили в военном комиссариате Свердловской области. — К сожалению, за долгое мирное время граждане забыли, что необходимо в таком случае сразу обращаться в военкомат, что необходимо уведомлять о смене места жительства, вовремя приходить для уточнения учетных данных. Сейчас действительно все военные комиссариаты страны работают в авральном режиме. Думаю, что в конкретном случае военкомат постарается сократить сроки восстановления документа. В каждом военкомате своя нагрузка, поэтому называть конкретные сроки было бы неправильно. Нужно обращаться в свой военкомат лично. Лучше сразу взять с собой необходимые документы.
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