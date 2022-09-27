Отсутствие билета отсрочку не дает: что делать тем, кто потерял военник

По словам юриста, дубликат можно получить только в военкомате по месту регистрации — там, где вы состоите на учете. При этом процедура восстановления военного билета может отличаться в разных военкоматах, поэтому нужно уточнять информацию на месте. Кроме того, в идеале нужно обратиться в военкомат в течение двух недель после утери документа.

В целом для восстановления военного билета понадобятся следующие документы:

