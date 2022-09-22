Могут ли силой вернуть уклонистов, которые сбежали за границу? Объясняет юрист

— Со вчерашнего дня обращений много, десятки людей звонят, просят проконсультировать. Очень много наших бывших ребят-клиентов, которые были зачислены в запас, сейчас спрашивают, могут ли их мобилизовать. Вообще, это сейчас главный вопрос у большинства из тех, кто нам позвонил, — рассказывает юрист. — Звонят, спрашивают: «Я прошел службу, уволен в запас, мне столько-то лет». Или: «Окончил военную кафедру, офицер запаса, попадаю ли я под мобилизацию?»



Александр Первухин признаётся, что до этого они консультировали только призывников и кадровых военных. Опыта работы в условиях мобилизации нет ни у одной военно-юридической компании. Эта мобилизация — первая в истории современной России.

