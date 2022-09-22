Могут ли силой вернуть уклонистов, которые сбежали за границу? Объясняет юрист
Многих беспокоит вопрос, могут ли они сейчас покинуть страну
Накануне, 21 сентября, президент Путин объявил в России частичную мобилизацию. Ее основные положения приведены в указе, однако к тексту документа остаются вопросы.
Александр Первухин, директор компании «Военно-врачебная коллегия», которая специализируется на оказании юридической помощи призывникам и военнослужащим, рассказал E1.RU о том, что сразу после выступления президента и заявлений министра обороны телефон у них начал разрываться от звонков. Люди просили разъяснить им многие непонятные моменты.
— Со вчерашнего дня обращений много, десятки людей звонят, просят проконсультировать. Очень много наших бывших ребят-клиентов, которые были зачислены в запас, сейчас спрашивают, могут ли их мобилизовать. Вообще, это сейчас главный вопрос у большинства из тех, кто нам позвонил, — рассказывает юрист. — Звонят, спрашивают: «Я прошел службу, уволен в запас, мне столько-то лет». Или: «Окончил военную кафедру, офицер запаса, попадаю ли я под мобилизацию?»
Александр Первухин признаётся, что до этого они консультировали только призывников и кадровых военных. Опыта работы в условиях мобилизации нет ни у одной военно-юридической компании. Эта мобилизация — первая в истории современной России.
— Пока в данной ситуации можно точно сказать одно: не попадают под мобилизацию лишь те, у кого категория годности Д. Эта категория означает «не годен». (Полное расписание болезней можно посмотреть здесь.)
Категорию Д получают призывники с серьезными заболеваниями. Вот несколько примеров из расписания болезней: активная форма туберкулеза, ВИЧ-инфекция, онкологические заболевания, шизофрения и другие тяжелые психические расстройства, умственная отсталость, эпилептические приступы, отсутствие конечностей, зрения и слуха.
В самом указе президента нет никакой конкретики относительно того, кого следует мобилизовать. При этом министр обороны устно обозначил более четкие критерии: нужны люди, прошедшие службу, с определенными востребованными военными специальностями, с опытом участия в боевых действиях. Но документально это пока не зафиксировано.
— Что имеется в виду под востребованными военными специальностями? Какие специальности нужны?
— В указе этого списка нет. Какие именно специальности нужны, пока неизвестно. Ждем разъяснений в ближайшее время.
По словам Александра Первухина, также людей беспокоит вопрос, могут ли они сейчас покинуть страну.
— На данный момент, например, в Свердловской области ограничений нет, хотя в некоторых других регионах главы ввели ограничения на выезд.
— В международном праве есть понятие экстрадиции (речь о странах ОДКБ — вряд ли Интерпол будет кого-то возвращать из Турции, например). Уклонившиеся от мобилизации попадают под уголовную ответственность. Могут ли наши власти потребовать вернуть уклониста?
— Экстрадиция возможна в отношении лиц, против которых возбуждены уголовные дела. Но опять же, большой вопрос, будет ли тут состав преступления. Те, кто уезжает за рубеж, обязаны сниматься с воинского учета. А если не снялся с учета, является это уклонением или нет? Другое дело — если человек получил повестку и не явился, вот здесь есть состав уголовного преступления, а значит, в теории возможна экстрадиция. Это считается преступлением против государства, и такими делами занимается Следственный комитет. Хватит ли ресурсов возбуждать дела и разыскивать уехавших — не знаю. Пока подобных случаев просто не было, были совершенно другие условия, но всё меняется каждый день.
В число стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), помимо России, входят также Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан. Также это объединение называют «Ташкентским договором».
— Есть ли звонки от представителей организаций? Может, кому-то поступают распоряжения от военкоматов обеспечить явку определенных категорий и специальностей?
— Нет, от организаций не обращались. Только частные лица.
— Скоро начнется осенний призыв. Срочники к вам обращаются?
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— Да, но это текущие вопросы, обычные для каждого призыва и решаемые в рамках закона. В отличие от мобилизации, вала звонков по этой теме нет. Прошлый призыв впервые за много лет вообще прошел на удивление очень спокойно, без эксцессов и скандалов. Никаких злоупотреблений и нарушений со стороны военкоматов не было — я сужу по обращениям к нам. Если были законные основания для отсрочки, для назначения дополнительных медобследований — всё решалось. Возможно, просто не хотели давать повод для каких-то недовольств, социального напряжения, поэтому всё было в рамках закона.
Как будет проходить мобилизация, мы разбирались в этом материале, а также объясняли, как именно будут приходить повестки и что делать тем, кто живет не в городе по прописке.
Всю информацию о частичной мобилизации в России мы собираем в специальном разделе.