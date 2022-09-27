Повестки приходят людям с инвалидностью. Это законно?

— Инвалидность — это не диагноз. Нужно смотреть медицинский документ, по которому представлена инвалидность, нужно знать диагноз. В расписании болезней написаны диагнозы, там не написаны степени инвалидности, нужно смотреть, на основании какого диагноза была поставлена группа инвалидности, — говорит юрист Евгений Крылов.



Грубо говоря, инвалидность устанавливается для получения человеком ряда льгот и социальных гарантий, но не отменяет для него призыв в армию автоматически. Порядок установления инвалидности регламентируется соответствующим постановлением правительства, а для определения годности для службы в армии есть отдельный документ — то самое расписание болезней. В нём перечислены диагнозы и степень тяжести заболевания, в соответствии с которой присваивают категорию годности. С одним и тем же заболеванием человек может быть и годен к военной службе, и нет — в зависимости от того, какие у него симптомы.