Повестки приходят людям с инвалидностью. Это законно?
Решение призывной комиссии будет зависеть от диагноза
Объявленная Владимиром Путиным на прошлой неделе частичная мобилизация запаса первая для Российской Федерации, а потому со многими ее правилами граждане, в том числе военнообязанные, прежде не сталкивались. Что-то кажется очевидным из знаний о срочной службе, но оказывается, что в случае мобилизации всё не так, а что-то может быть и совсем непонятным. Например, странными кажутся новости о повестках людям с инвалидностью — такая уже пришла инвалиду третьей группы в Нижегородской области, а в Адыгее призвать попытались мужчину-колясочника. Неужели инвалида тоже могут призвать?
— Инвалидность — это не диагноз. Нужно смотреть медицинский документ, по которому представлена инвалидность, нужно знать диагноз. В расписании болезней написаны диагнозы, там не написаны степени инвалидности, нужно смотреть, на основании какого диагноза была поставлена группа инвалидности, — говорит юрист Евгений Крылов.
Грубо говоря, инвалидность устанавливается для получения человеком ряда льгот и социальных гарантий, но не отменяет для него призыв в армию автоматически. Порядок установления инвалидности регламентируется соответствующим постановлением правительства, а для определения годности для службы в армии есть отдельный документ — то самое расписание болезней. В нём перечислены диагнозы и степень тяжести заболевания, в соответствии с которой присваивают категорию годности. С одним и тем же заболеванием человек может быть и годен к военной службе, и нет — в зависимости от того, какие у него симптомы.
— Если это третья группа инвалидности, то человек вполне может быть ограниченно годен, то есть имеет категорию В, а с ней вполне может быть мобилизован человек, — говорит юрист Андрей Конышев.
Абсолютно непризывной считается только категория Д — как правило, сюда относятся люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, как инвалиды, так и нет. Например, наличие ВИЧ-инфекции не всегда является основанием для получения инвалидности, но в армию с ним не берут. Еще одна непризывная категория — Г, но она дает временную отсрочку. Сюда попадают люди с обострением хронических заболеваний или после хирургических операций. После выздоровления им присваивается постоянная группа. Если у человека ранее была установлена категория годности А, Б или В, а после он приобрел заболевание, в том числе приведшее к инвалидности, то категорию могут изменить в соответствии с расписанием болезней.
С Михаилом Тимошенко из Адыгеи так и произошло: когда-то служил во внутренних войсках МВД в Грозном, а сейчас он инвалид первой группы на коляске. Что не помешало 25 сентября сотрудникам полиции и военкомата вручить ему повестку. Причем это уже не первый раз — раньше его призывали на сборы и он предоставлял в военкомат медицинские документы.
— Вручили всё равно, сказали: явитесь, пусть в военкомате сами решают и разбираются. Мне кажется, это отсутствие контроля за отделом комплектования мобилизационных частей со стороны руководства военкомата. Видели прекрасно, что я в кресле инвалидном, — рассказал Михаил журналисту 93.RU.
Утром следующего дня Михаил приехал в военкомат, где к нему спустились военком с сотрудниками. Они извинились за ошибку и уверили, что мужчину на этот раз точно вычеркнули из списков и ошибка не повторится. А в Нижегородской области «призывник» с инвалидностью доехал даже до пункта сбора. Там, правда, его все-таки вернули домой.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Состояние здоровья — не единственная причина для отсрочки. В Минобороны РФ также уточнили категории граждан, которые не попадут под частичную мобилизацию — речь идет о специалистах ряда организаций (весь список смотрите здесь). Также в некоторых случаях причиной для отсрочки могут стать семейные обстоятельства, состояние здоровья и некоторые другие причины.