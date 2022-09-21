Кто имеет право на отсрочку — выжимка из федерального закона

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации. Он уже в действии — мобилизационные мероприятия должны начаться сегодня. О том, кого это коснется в первую очередь, «Фонтанка» уже писала. Теперь рассказываем подробнее о тех, кто может рассчитывать на отсрочку.



Право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации регулирует статья 18 Федерального закона № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Вот о каких категориях граждан там говорится.

