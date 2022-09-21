Медицинский юрист рассказал, кого по состоянию здоровья точно не призовут при мобилизации

К примеру, у человека может быть миопия, но степень очень слабая, человека определят в категорию «ограниченно годен» и отправят. Яркий пример: если у человека отсутствует конечность, то он не годен, категория «Д», но если он сломал ногу, то на момент проведения комиссии ему установят категорию «Г» — временно не годен, а потом могут переквалифицировать хоть на «А», когда кости срастутся. Это сразу прописывают: пройти переосвидетельствование в комиссии такого-то числа, — пояснил Сергей Броницкий.