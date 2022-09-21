Медицинский юрист рассказал, кого по состоянию здоровья точно не призовут при мобилизации
Военно-врачебная комиссия будет решать, кто из призывников годен
В России объявили частичную мобилизацию. Один из главных вопросов сегодня — кого призовут, а кого нет. И один из факторов — состояние здоровья. Решение по каждому призывнику принимает военно-врачебная комиссия, определяя годность.
Но как понять, призовут ли на спецоперацию с сахарным диабетом, давлением или, например, астигматизмом? Юрист медицинского права Сергей Броницкий объяснил, кого могут призвать на мобилизацию, а кто останется на гражданке.
— Если ориентироваться только на указ об объявлении частичной мобилизации, то он распространяется на всех, кроме тех, кто не годен или временно не годен, — сказал юрист Сергей Броницкий. — Информация о степени годности есть в личном деле и написана в военном билете. У кого 10 лет назад была категория А, его сейчас могут призвать, посмотреть на врачебной комиссии и определить другую категорию годности. Годность может определить только военно-врачебная комиссия, самому определить невозможно, годен ты или нет. У каждого заболевания есть степень, риски.
Категории годности:
- «А» — годен к военной службе;
- «Б» — годен к службе с незначительными ограничениями;
- «В» — ограниченно годен к военной службе;
- «Г» — временно не годен;
- «Д» — не годен к несению военной службы.
При определении степени годности опираются на постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе». Там есть полный список болезней и степени серьезности заболевания. По каждому диагнозу даны объяснения.
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— Этот приказ стандартизирует проведение военно-врачебной комиссии, чтобы при освидетельствовании призывника комиссия не могла решать так, как ей нравится, а следовала стандартам, которые прописаны в этом приказе, и чтобы в случае несогласия человек мог оспорить, — объяснил Сергей Броницкий. — По результатам проведения военно-врачебной комиссии они могут выдавать несколько категорий годности.
К примеру, у человека может быть миопия, но степень очень слабая, человека определят в категорию «ограниченно годен» и отправят. Яркий пример: если у человека отсутствует конечность, то он не годен, категория «Д», но если он сломал ногу, то на момент проведения комиссии ему установят категорию «Г» — временно не годен, а потом могут переквалифицировать хоть на «А», когда кости срастутся. Это сразу прописывают: пройти переосвидетельствование в комиссии такого-то числа, — пояснил Сергей Броницкий.
В этом онлайне мы собираем всю информацию о частичной мобилизации в России. Прочтите, кому положена отсрочка при мобилизации.