Как должны призывать по закону: все правила вручения повестки
Кто не может выдавать ее в любом случае
Уже неделя прошла с того дня, когда Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Это первая мобилизация в Российской Федерации, поэтому многие вещи решаются буквально на ходу — теория в законах была, но на практике правила не были обкатаны. А вот процедура вручения повестки — стандартная и применяется ежегодно во время призыва на срочную службу или военные сборы. Правда, многие запасники последние свои повестки получали достаточно давно, поэтому мы решили напомнить, как правильно ее должны вручать.
Главное правило, которое нужно запомнить: повестку вручают лично в руки призывнику и под роспись.
— Человек, который пытается вручить вам повестку, должен представиться и предоставить документы: во-первых, удостоверяющие личность, во-вторых, подтверждающие, что человек имеет отношение к военному комиссариату, — говорит юрист Андрей Конышев. — Простое физическое лицо, не заключившее никакой договор с военкоматом, не имеет права вручить повестку. Сотрудники полиции или ГИБДД, насколько я понимаю, также пока не имеют права вручать повестки — они могут только сопровождать сотрудников, у которых имеются такие полномочия.
Вручать повестки могут сотрудники военкомата, ваш непосредственный руководитель на работе и работники так называемого аппарата усиления военного комиссариата. Он создается в мирное время и, как говорится в приложении к приказу Минобороны, предназначен для обеспечения оповещения, призыва и отправки мобилизационных ресурсов в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и специальные формирования.
— В ходе мобилизации граждане аппарата усиления выполняют обязанности с учетом ограничений прав и свобод, устанавливаемых федеральными законами, — говорится в документе.
О работе аппарата усиления на днях рассказывал военный комиссар Архангельской области Александр Севастей. Среди прочего он сообщил, что в ней задействованы граждане, освобожденные от призыва, как мужчины, так и женщины.
Прежде чем вручить человеку повестку, тот, кто ее принес, должен убедиться, что вручает ее нужному человеку. Так что он тоже попросит представиться или показать документы.
— По закону проверить документы, удостоверяющие личность, у граждан имеют право сотрудники МВД, Росгвардии и ФСО. Сотрудники военкомата не имеют права требовать документы у гражданских лиц, — говорит юрист Евгений Крылов.
Всё это касается мирного времени, при введении военного положения проверять документы могут также органы военного управления и исполнительной власти (в том числе представители администрации города). Но в России военное положение на данный момент не введено.
— Обычно сотрудников военкомата сопровождает участковый, у него вы тоже можете попросить документы, даже если он одет по форме. Безусловно, вы обязаны представиться представителю правоохранительных органов, — говорит юрист Андрей Конышев. — Сотрудники полиции для этого и ходят с представителями военкомата, чтобы была возможность идентифицировать вас как лицо, которому предназначена повестка.
Обязан ли человек всегда иметь при себе паспорт — вопрос спорный. С одной стороны, нет такого законодательного акта, который бы вменял это в обязанность или вводил ответственность за отсутствие документов. С другой — если личность не будет установлена на месте, то сотрудники правоохранительных органов могут задержать человека для ее выяснения на срок до 48 часов.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Мобилизации в настоящий момент подлежат не все военнообязанные граждане: согласно разъяснениям Минобороны, дома остаются сотрудники ряда организаций (весь список смотрите здесь). Также в некоторых случаях причиной для отсрочки могут стать семейные обстоятельства, состояние здоровья и некоторые другие причины.