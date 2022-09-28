Как должны призывать по закону: все правила вручения повестки

Вручать повестки могут сотрудники военкомата, ваш непосредственный руководитель на работе и работники так называемого аппарата усиления военного комиссариата. Он создается в мирное время и, как говорится в приложении к приказу Минобороны, предназначен для обеспечения оповещения, призыва и отправки мобилизационных ресурсов в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и специальные формирования.



— В ходе мобилизации граждане аппарата усиления выполняют обязанности с учетом ограничений прав и свобод, устанавливаемых федеральными законами, — говорится в документе.